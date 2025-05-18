По результатам голосования жюри и зрителей, представитель Австрии набрал 436 баллов. Украинцы по-разному реагируют на победу JJ: одни восхищаются его выступлением и вокалом, а другие – критикуют, сообщает Show 24.

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Активно обсуждают победу JJ на Евровидении-2025 в социальной сети Threads, там нашлось немало сторонников австрийского певца. Они считают, что артист получил хрустальный микрофон вполне заслуженно.

Для кого-то победа австрийца не стала удивлением. Однако люди напоминают и о его связи с Россией.

"Австрия победила вполне оправдано: песня, номер, исполнения были действительно одними из лучших (его вдохновение оперной певицей из болот – не тот референс, который хотелось бы видеть. Но, будем откровенны, то муляет только нам)".

"Я не смотрю Евровидение, но с Threads, независимо от собственной воли, узнаю результаты. Прослушала в Spotify понемногу все песни и считаю, что Австрия победила вполне заслуженно. Трек очень мелодичный, сильное звучание, я такое люблю. Не понимаю, почему все так удивлены".

"Ну, как и ожидалось – Австрия – нынешняя страна-победительница на Евровидении! Песня топ! Но что мне делать с этой информацией, что он вдохновился на создание песни рашисткой".

"JJ поет о невзаимных чувствах, опыт универсальный для абсолютно всех. Но чтобы найти отклик в других, должен быть тот самый драматический нерв, который трогает, – и у Wasted Love он есть. Невероятный магический вокал. Вместе это безумное комбо, поэтому и победа".

Реакция на победу JJ на Евровидении-2025 / Скриншоты с Threads

Многие пользователи недовольны тем, что победу на Евровидении-2025 одержал певец, который вдохновлялся россиянкой. Интересно, что JJ также был одним из фаворитов букмекеров, но ему пророчили второе место.

"Победу на Евровидении-2025 одержала Австрия. Победил исполнитель, который вдохновлялся российской оперной певицей, которая поддерживает геноцид украинского народа. Нах*й Евровидение. Извините!"

"Субъективно, песня Австрии не запоминающаяся и скучная, несмотря на сложность исполнении и уровень вокала".

"Фанат российского л*йна становится победителем Евровидения – Австрия. Украина занимает 9 место. Я в ах*е, уважаемые".

"Интересно, в следующем году победитель Евровидения будет петь со своей любимой Нетребко и z-ками на рукаве или Австрия не будет повторять ошибки прошлого?"

"И в следующем году Австрия позовет Нетребко петь дуэтом".

Реакция на победу JJ на Евровидении-2025 / Скриншоты с Threads и X

Ранее мы писали, что известно о победителе Евровидения-2025 JJ.