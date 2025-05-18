За результатами голосування журі та глядачів, представник Австрії набрав 436 балів. Українці по-різному реагують на перемогу JJ: одні захоплюються його виступом та вокалом, а інші – критикують, повідомляє Show 24.

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Активно обговорюють перемогу JJ на Євробаченні-2025 в соціальній мережі Threads, там знайшлося чимало прихильників австрійського співака. Вони вважають, що артист отримав кришталевий мікрофон цілком заслужено.

Для когось перемога австрійця не стала здивуванням. Однак люди нагадують й про його зв'язок з Росією.

"Австрія перемогла цілком виправдано: пісня, номер, виконання були справді одними з найкращих (його натхнення оперною співачкою з боліт – не той референс, який хотілося б бачити. Але, будемо відверті, то муляє тільки нам)".

"Я не дивлюся Євробачення, але з Threads, незалежно від власної волі, дізнаюся результати. Прослухала в Spotify потроху всі пісні та вважаю, що Австрія перемогла цілком заслужено. Трек дуже мелодійний, сильне звучання, я таке люблю. Не розумію, чому всі так здивовані".

"Ну, як і очікувалося – Австрія – цьогорічна країна-переможниця на Євробаченні! Пісня топ! Але що мені робити з цієї інформацією, що він надихнувся на створення пісні рашисткою".

"JJ співає про невзаємні почуття, досвід універсальний для абсолютно всіх. Але щоб знайти відгук в інших, має бути той самий драматичний нерв, який торкає, – і у Wasted Love він є. Неймовірний магічний вокал. Разом це шалене комбо, тому і перемога".

Реакція на перемогу JJ на Євробаченні-2025 / Скриншоти з Threads

Чимало користувачів незадоволені тим, що перемогу на Євробаченні-2025 здобув співак, який надихався росіянкою. Цікаво, що JJ також був одним із фаворитів букмекерів, але йому пророкували друге місце.

"Перемогу на Євробаченні-2025 здобула Австрія. Переміг виконавець, який надихався російською оперною співачкою, яка підтримує геноцид українського народу. Нах*й Євробачення. Вибачте!"

"Суб'єктивно, пісня Австрії не запам'ятовується і нудна, не дивлячись на складність виконанні й рівень вокалу".

"Фанат російського л*йна стає переможцем Євробачення – Австрія. Україна займає 9 місце. Я в ах*ї, шановні".

"Цікаво, наступного року переможець Євробачення буде співати зі своєю улюбленою Нетребко та z-ками на рукаві чи Австрія не буде повторювати помилки минулого?"

"І наступного року Австрія покличе Нетребко співати дуетом".

Реакція на перемогу JJ на Євробаченні-2025 / Скриншоти з Threads та X

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