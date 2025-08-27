Екатерина, в частности, рассказала об интересной традиции с Юрием и о письме, который написала ему перед похоронами. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Ебаут".

Какая традиция была у Екатерины и Юрия перед выездами?

Екатерина Мотрич рассказала, что перед каждым выездом Юрия Фелипенко на задание они созванивались и делали фото. Мужчина также всегда спрашивал у любимой, волнуется ли она, однако не в последний раз.

Он не спросил, волнуюсь ли я. А я волновалась и не спросила, волнуется ли он. Я не чувствовала, что что-то произойдет, просто волновалась,

– призналась инфлуэнсерка.

Екатерина Мотрич и Юрий Фелипенко / Скриншот из видео

Екатерина и Юрий делали фото перед выездом / Скриншот с видео

Екатерина узнала о гибели мужа во время съемки – ей позвонили из ТЦК, потом приехали капеллан и медсестра. Влюбленные общались примерно за полчаса до гибели Фелипенко, когда военные выезжали с позиции. Утром инфлуенсерка увидела, что Юрий не ответил на сообщение, но успокаивала себя.

Екатерина Мотрич написала погибшему мужу письмо перед похоронами

Мотрич поделилась, что перед похоронами Юрия Фелипенко написала ему письмо.

Благодарила за все. Обещала, что буду держаться. Писала слова извинения за некоторые вещи, которые не произошли. Писала, что вылечу Пабло (кот пары – Show 24). Писала, что отращу волосы. Я писала все слова любви,

– вспомнила она.

Юрий Фелипенко погиб на фронте