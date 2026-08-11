В связи с этим в программе "Тур по звездами" Горбунова спросили, кто в их семье зарабатывает больше.

По словам ведущего, они с Осадчей никогда не сравнивали свои доходы и не подсчитывали, кто приносит в семью больше денег.

Мы никогда не считали, кто больше, а кто меньше зарабатывает. Но, наверное, в семье мужчина всегда должен как-то больше чем-то заниматься, зарабатывать, за что-то отвечать. Наша семья традиционная,

– отметил Юрий.

В то же время Горбунов не стал называть конкретные суммы.

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Что известно об отношениях Горбунова и Осадчей?

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая познакомились благодаря совместной работе на телевидении. Их отношения начались во время съемок "Голоса. Дети", а роман они некоторое время не афишировали.

В 2017 году пара официально поженилась. В том же году у супругов родился сын Иван. В августе 2021 года семья пополнилась еще одним мальчиком – Данилом. Сейчас Горбунов и Осадчая вместе воспитывают двух общих сыновей. У Екатерины также есть старший сын Илья от предыдущего брака. Он уже взрослый и учится за границей.

Кстати, накануне Катя Осадчая ответила на вопрос, планирует ли ее 23-летний сын вернуться в Украину из США.