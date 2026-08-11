Відтак у програмі "Тур зірками" Горбунова запитали, хто в їхній родині заробляє більше.

За словами ведучого, вони з Осадчою ніколи не порівнювали свої доходи та не підраховували, хто приносить у сім'ю більше грошей.

Ми ніколи не рахували, хто більше, а хто менше заробляє. Але, напевно, в родині завжди чоловік має якось більше чогось робити, заробляти, за щось відповідати. Наша родина традиційна,

– зазначив Юрій.

Водночас Горбунов не став називати конкретних сум.

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Що відомо про стосунки Горбунова та Осадчої?

Юрій Горбунов і Катерина Осадча познайомилися завдяки спільній роботі на телебаченні. Їхні стосунки почалися під час зйомок "Голосу. Діти", а роман певний час вони не афішували.

У 2017 році пара офіційно одружилася. Того ж року в подружжя народився син Іван. У серпні 2021 року сім'я поповнилася ще одним хлопчиком – Данилом. Зараз Горбунов та Осадча разом виховують двох спільних синів. Катерина також має старшого сина Іллю від попереднього шлюбу. Він уже дорослий та навчається за кордоном.

До речі, напередодні Катя Осадча відповіла, чи планує її 23-річний син повернутися в Україну зі США.