О потере сообщили участники культовой группы KISS, с которыми часто сотрудничал Карл Кокран. Музыканта не стало 19 февраля, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу KISS в соцсети Х (бывший твитер).

Наш дорогой друг Карл Кокран погиб в автокатастрофе 19 февраля. Карл был чрезвычайным вокалистом и гитаристом, он перенес тяжелый инсульт, но не прекращал бороться, чтобы вернуться,

– сообщили участники группы.

В департаменте полиции поделились подробностями ДТП. Авария произошла в городе Бриджвотер. За рулем автомобиля была 90-летняя мать музыканта – Арна Кокран. Она сдавала назад и врезалась в дерево.

Карл, который был на заднем сиденье, вылетел из авто из-за сильного удара. Его доставили в больницу с травмами, но не смогли спасти жизнь.

По данным полиции, мать музыканта находится в шоковом состоянии. Она не получила серьезных травм.

Что известно о Карле Кокране

Музыкант начал свою карьеру в составе группы Far Cry. Впоследствии он прославился сотрудничеством со многими известными артистами и музыкантами – Джо Линном Тернером, Бобом Дейзли, Эриком Сингером и другими. В 1994 году вышла песня Карла Кокрана "Into the Void" вместе с группой KISS.