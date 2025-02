Про втрату повідомили учасники культового гурту KISS, з якими часто співпрацював Карл Кокран. Музиканта не стало 19 лютого, пише 24 Канал з посиланням на сторінку KISS у соцмережі Х (колишній твітер).

Наш дорогий друг Карл Кокран загинув у автокатастрофі 19 лютого. Карл був надзвичайним вокалістом і гітаристом, він переніс важкий інсульт, але не припиняв боротися, щоб повернутися,

– повідомили учасники гурту.

У департаменті поліції поділилися подробицями ДТП. Аварія сталась у місті Бріджвотер. За кермом автомобіля була 90-річна мати музиканта – Арна Кокран. Вона здавала назад і врізалась у дерево.

Карл, який був на задньому сидінні, вилетів з авто через сильний удар. Його доставили до лікарні з травмами, але не змогли врятувати життя.

За даними поліції, мати музиканта перебуває у шоковому стані. Вона не зазнала серйозних травм.

Що відомо про Карла Кокрана

Музикант розпочав свою кар'єру у складі гурту Far Cry. Згодом він прославився співпрацею з багатьма відомими артистами та музикантами – Джо Лінном Тернером, Бобом Дейзлі, Еріком Сінгером та іншими. У 1994 році вийшла пісня Карла Кокрана "Into the Void" разом з гуртом KISS.