Сегодня, 9 января, Кейт Миддлтон исполнилось 44 года. В материале 24 Канала узнавайте о том, какой была Кэтрин до статуса будущей королевы Великобритании.

Кейт Миддлтон родилась в графстве Беркшир в семье Майкла и Кэрол Миддлтон. Они происходили из рабочих семей: Кэрол работала стюардессой, а Майкл был авиадиспетчером. Однако их семьи имеют аристократические связи, а родословная Кейт уходит к далеким корням вплоть до британских королей.

Когда Кэтрин было 5 лет, ее родители решили начать собственное дело. Их компания стала довольно прибыльной, поэтому Миддлтонам хватило средств оплатить обучение в колледже Marlborough.

Там Кейт была довольно застенчивой, бывшая ученица школы описала ее как неуверенную в себе. Однако со временем девушке удалось адаптироваться и найти друзей. В подростковом возрасте Кейт помогала родителям в бизнесе, продажах и работала моделью.

После окончания средней школы Кейт Миддлтон взяла год перерыва и поехала в Чили. Там девушка работала в благотворительной организации Raleigh International. Затем училась во Флоренции и входила в экипаж на лодке Round The World Challenge.



Кейт Миддлтон сначала планировала поступить в Эдинбургский университет, но после перерыва решила выбрать Сент-Эндрюсское заведение. В сериале "Корона" намекали, что на это решение повлияло то, что туда поступил принц Уильям.

В университете она изучала психологию, но впоследствии сосредоточилась на истории искусств. Также подрабатывала официанткой.



Стиль Кейт 20 лет назад был немного другим. Это часто были яркие цвета, интересные сочетания и оригинальные аксессуары. Она обожала моду Y2K и отличалась от других девушек.

Сейчас принцесса Уэльская часто участвует в мероприятиях по бегу, гребле. Это неудивительно, ведь она с детства была прирожденной спортсменкой и занималась различными видами спорта.



До отношений с принцем Уильямом Кейт Миддлтон встречалась с Рупертом Финчем, который учился в Сент-Эндрюсе на четвертом курсе.

Кейт Миддлтон также обожала танцы. Она часто бывала в клубах и носила более непринужденную одежду. Социальная жизнь Кэтрин была очень активной. Говорят, что именно на вечеринке с ней познакомился принц Уильям. Первые несколько лет они только дружили, но впоследствии начали встречаться.



В 2005 году Кейт Миддлтон завершила обучение в Университете Сент-Эндрюса и все чаще выходила в свет с принцем Уильямом. Он перешел в военную академию, а девушка работала в отделе закупок магазина Jigsaw.

В следующем году Кэтрин с родителями пригласили на выпускной Королевской военной академии. Однако затем Уильям отправился в тренировочный военный лагерь. Расстояние между парой, давление со стороны прессы и другие обстоятельства вызвали их разрыв.

Но уже через несколько месяцев Кейт и Уильяма снова заметили вместе. А уже в 2010 году Клеренс-хаус объявил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон обручились.



Сегодня принцесса Уэльская ассоциируется не только с королевским статусом, изяществом и безупречным стилем, но и внутренней силой. В 2024 году она сообщила, что борется с онкологическим заболеванием. Сейчас известно, что у нее наступила ремиссия. Путь от студентки до женщины, которая достойно проходит испытания под постоянным вниманием публики, только подчеркивает ее выдержку и силу.