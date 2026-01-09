Сьогодні, 9 січня, Кейт Міддлтон виповнилося 44 роки. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про те, якою була Кетрін до статусу майбутньої королеви Великої Британії.

Кейт Міддлтон народилась у графстві Беркшир у сім'ї Майкла та Керол Міддлтонів. Вони походили з робітничих сімей: Керол працювала стюардесою, а Майкл був авіадиспетчером. Однак їхні сім'ї мають аристократичні зв'язки, а родовід Кейт сягає далеких коренів аж до британських королів.

Коли Кетрін було 5 років, її батьки вирішили почати власну справу. Їхня компанія стала доволі прибутковою, тому Міддлтонам вистачило коштів оплатити навчання у коледжі Marlborough.

Там Кейт була доволі сором'язливою, колишня учениця школи описала її як невпевнену в собі. Однак з часом дівчині вдалось адаптуватися і знайти друзів. У підлітковому віці Кейт допомагала батькам у бізнесі, продажах і працювала моделлю.

Після закінчення середньої школи Кейт Міддлтон взяла рік перерви та поїхала до Чилі. Там дівчина працювала у благодійній організації Raleigh International. Потім навчалась у Флоренції та входила до екіпажу на човні Round The World Challenge.



Кейт Міддлтон спершу планувала вступити до Единбурзького університету, але після перерви вирішила обрати Сент-Ендрюський заклад. У серіалі "Корона" натякали, що на це рішення вплинуло те, що туди вступив принц Вільям.

В університеті вона вивчала психологію, але згодом зосередилась на історії мистецтв. Також підпрацьовувала офіціанткою.



Стиль Кейт 20 років тому був трохи іншим. Це часто були яскраві кольори, цікаві поєднання та оригінальні аксесуари. Вона обожнювала моду Y2K і вирізнялась з-поміж інших дівчат.

Зараз принцеса Уельська часто бере участь у заходах з бігу, веслування. Це не дивно, адже вона з дитинства була природженою спортсменкою та займалася різними видами спорту.



До стосунків з принцом Вільямом Кейт Міддлтон зустрічалась з Рупертом Фінчем, який навчався у Сент-Ендрюсі на четвертому курсі.

Кейт Міддлтон також обожнювала танці. Вона часто бувала у клубах та носила більш невимушений одяг. Соціальне життя Кетрін було дуже активним. Подейкують, що саме на вечірці з нею познайомився принц Вільям. Перші кілька років вони лише товаришували, але згодом почали зустрічатися.



У 2005 році Кейт Міддлтон завершила навчання в Університеті Сент-Ендрюса та все частіше виходила у світ з принцом Вільямом. Він перейшов до військової академії, а дівчина працювала у відділі закупівель магазину Jigsaw.

Наступного року Кетрін з батьками запросили на випускний Королівської військової академії. Однак потім Вільям вирушив до тренувального військового табору. Відстань між парою, тиск з боку преси та інші обставини спричинили їхній розрив.

Але вже через кілька місяців Кейт і Вільяма знову помітили разом. А вже 2010 року Клеренс-хаус оголосив, що принц Вільям та Кейт Міддлтон заручилися.



Сьогодні принцеса Уельська асоціюється не лише з королівським статусом, витонченістю й бездоганним стилем, але й внутрішньою силою. У 2024 році вона повідомила, що бореться з онкологічним захворюванням. Зараз відомо, що у неї настала ремісія. Шлях від студентки до жінки, яка гідно проходить випробування під постійною увагою публіки, лише підкреслює її витримку та силу.