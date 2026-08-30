Знаменитость и ее муж Бенджи Мэдден ведут закрытый образ жизни и не показывают детей на публике. Поэтому новость о пополнении в семье немало удивила публику. В день рождения Кэмерон 24 Канал расскажет, что известно о ее личной жизни и опыте позднего материнства.

С кем из известных мужчин встречалась Кэмерон Диаз?

Ее первой известной любовью был Мэтт Диллон. Пара познакомилась во время съемок фильма "Чувствуя Миннесоту". Однако эти отношения продлились недолго, так как актеры устали друг от друга.

Далее был Эдвард Нортон. Они были полными противоположностями, ведь Диаз любила компанию и вечеринки, а вот мужчина предпочитал компьютер и книги.

А вот с актером и певцом Джаредом Лето Кэмерон была в отношениях целых 4 года. Звездная пара готовилась к свадьбе, однако церемония так и не состоялась. Что произошло между ними, до сих пор неизвестно, но СМИ предполагали, что артист ревновал возлюбленную к поклонникам и ее популярности.

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С Джастином Тимберлейком актриса познакомилась на церемонии Nickelodeon Kids’ Choice Awards в 2003 году. Спустя некоторое время артист сделал девушке предложение, однако все пошло наперекосяк. Его мама не любила невестку, да и сам Джастин якобы получил какое-то видео, которое поставило точку в этих отношениях.

Кто не знал, у Диаз были отношения еще и со скандальным рэпером P. Diddy. Оба скрывали эту информацию несколько лет, но когда исполнитель узнал, что актриса собирается выйти замуж, то публично подтвердил их роман.

P. Diddy / Фото Getty Images

Статус жены и матери

Первые слухи о новых отношениях голливудской актрисы появились в 2014 году. В конце концов, через год Диаз вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. Церемония состоялась в особняке звезды в Беверли-Хиллз, куда было приглашено около ста гостей.

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден / Фото Getty Images

Затем их семейная жизнь начала набирать обороты с рождением детей. Актриса впервые стала мамой в 47 лет, а ее мужу было 41.

Дочь Реддикс родилась в 2019 году. В прессе предполагают, что девочку родила либо суррогатная мать, либо ее удочерили. Два года назад на свет появился мальчик Кардинал. Вероятно, сын появился в семье одним из тех же путей, что и его старшая сестра.

А в мае этого года пара сообщила, что они в третий раз стали родителями. У них родился сын Наутас. Отметим, что в апреле Кэмерон участвовала в съемках, и у нее не было живота, соответствующего беременности.

Кэмерон Диаз в апреле 2026 года / Фото Getty Images

Актриса неоднократно публично делилась своим опытом позднего материнства.

Женщины, у которых есть дети моего возраста, буквально на 20 лет моложе, и это интересно, потому что я не такого возраста. И это абсолютно нормально. Но я хочу чувствовать себя такой же жизненно важной для своего ребенка,

– сказала она в интервью BBC Radio 2.

Интересно, что еще немало голливудских звезд сейчас в положении. Поспешите узнать, кто попал в список.