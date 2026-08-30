Знаменитість та її чоловік Бенджі Медден ведуть закритий спосіб життя і не показують дітей на публіку. Тому новина про поповнення родини неабияк здивувала публіку. У день народження Камерон 24 Канал розповість, що відомо про її особисте життя та досвід пізнього материнства.

З ким із відомих чоловіків зустрічалась Камерон Діаз?

Першим її відомим коханням був Метт Діллон. Пара познайомилась під час знімань фільму "Відчуваючи Міннесоту". Однак ці стосунки довго не протривали, бо актори втомились одне від одного.

Далі був Едвард Нортон. Вони були повними протилежностями, адже Діаз любила компанії та вечір, а от чоловік віддавав перевагу комп'ютеру та книгам.

А от із актором і співаком Джаредом Летом Камерон була у стосунках аж 4 роки. Зіркова пара готувалась до весілля, однак церемонії не відбулось. Що сталось між ними досі невідомо, але ЗМІ припускали, що артист ревнував кохану до шанувальників і її популярності.

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З Джастіном Тімберлейком акторка познайомилась на церемонії Nickelodeon Kids’ Choice Awards у 2003 році. За якийсь час артист освідчився дівчині, однак усе пішло шкереберть. Його мама не любила невістку, та й сам Джастін нібито отримав якесь відео, яке поставило крапку у цих стосунках.

Хто не знав, то у Діаз були відносини ще із скандальним репером P. Diddy. Обоє приховували цю інформацію декілька років, але коли виконавець дізнався, що акторка зібралась заміж, то публічно підтвердив їхній роман.

P.Diddy / Фото Getty images

Статус дружини та матері

Перші чутки про нові стосунки голлівудської акторки з'явились у 2014 році. Зрештою через рік Діаз вийшла заміж за музиканта Бенджі Меддена. Церемонія відбулась в особняку зірки у Беверлі-Хіллз, куди було запрошено близько ста гостей.

Камерон Діаз та Бенджі Медден / Фото Getty images

Потім їхнє сімейне життя почало набирати обертів з народженням дітей. Акторка вперше стала мамою у 47 років, а її чоловіку було 41.

Донька Реддікс народилась у 2019 році. У пресі припускають, що дівчинку народила або сурогатна матір, або її удочерили. Два роки тому на світ з'явився хлопчик Кардинал. Ймовірно, син з'явився у родині одним із тих шляхів, що і його старша сестра.

А у травні цього року пара повідомила, що вони втретє стали батьками. У них народився син Наутас. Зауважимо, що у квітні Камерон брала участь у зйомках і в неї не було живота, який би відповідав вагітності.

Камерон Діаз у квітні 2026 року / Фото Getty images

Акторка неодноразово ділилась публічно досвідом пізнього материнства.

Жінки, які мають дітей мого віку, буквально на 20 років молодші, і це цікаво, бо я не такого віку. І це абсолютно нормально. Але я хочу відчувати себе такою ж життєво важливою для своєї дитини,

– казала вона в інтерв'ю BBC Radio 2.

Цікаво, що ще чимало голлівудських зірок зараз при надії. Поспішіть дізнатись, хто опинився у списку.