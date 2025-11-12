Событие 11 ноября прошло в королевский резиденции Кларенс-гауз в Лондоне. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание People.

Как известно, королева Камилла является большой ценительницей книг. В частности, она основала книжный клуб The Queen's Reading Room.

В то же время Сара Джессика Паркер в этом году стала членом жюри Букеровской премии. Вместе с ней произведения оценивали: председатель жюри Родди Дойл, лауреат Букеровской премии Айобами Адебайо, писательница, телеведущая и литературный критик Крис Пауэр и автор бестселлеров New York Times и лауреат премии Кайли Рид.

На официальной странице королевской семьи появилось видео встречи королевы и звезды сериала "Секс в большом городе".

Что известно о Букеровской премии?