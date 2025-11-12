Событие 11 ноября прошло в королевский резиденции Кларенс-гауз в Лондоне. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание People.
Не пропустите На фоне коррупционного скандала с Миндичем: ютуб-канал Stadium Family прекратил работу
Как известно, королева Камилла является большой ценительницей книг. В частности, она основала книжный клуб The Queen's Reading Room.
В то же время Сара Джессика Паркер в этом году стала членом жюри Букеровской премии. Вместе с ней произведения оценивали: председатель жюри Родди Дойл, лауреат Букеровской премии Айобами Адебайо, писательница, телеведущая и литературный критик Крис Пауэр и автор бестселлеров New York Times и лауреат премии Кайли Рид.
На официальной странице королевской семьи появилось видео встречи королевы и звезды сериала "Секс в большом городе".
Что известно о Букеровской премии?
- Это одна из самых престижных литературных наград в Великобритании и в мире в целом.
- Ее присуждали ежегодно, начиная с 1969 года.
- Сначала Букеровскую премию вручали автору, который проживает в одной из стран Великобритании за роман, написанный на английском.
- Впоследствии также появился "Международный Букер", которого присуждают за переведенные на английский язык художественные литературные произведения.
- В этом году лауреатом Букеровской премии стал венгерско-британский писатель Дэвид Салаи с романом "Плоть" (Flesh).