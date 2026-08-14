Кристина Соловий поделилась, как она себя чувствует в нынешних отношениях и сколько времени они с любимым вместе. Об этом Соловий рассказала в комментарии для программы "Утро в большом городе".

Артистка призналась, что старается беречь свое счастье от лишнего внимания. По ее словам, сейчас в отношениях у нее все хорошо, однако говорить об этом слишком много она не хочет, чтобы не создавать вокруг личной жизни лишнего шума.

Все прекрасно, поэтому мало об этом говорю. Это не мои предрассудки, а просто я берегу свое. Не хочу привлекать туда лишнюю суету,

– пояснила Соловий.

"Утро в большом городе": смотрите видео онлайн

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Ранее певица объясняла, почему не спешит делиться подробностями личной жизни. По ее словам, во время войны рассказы о собственном счастье могут быть болезненными для людей, которые потеряли близких или в силу обстоятельств не могут быть рядом с ними.

В то же время Соловий не скрывает, что чувствует себя счастливой в отношениях. Известно также, что ее избранник сейчас служит в армии.

Кроме того, артистка отмечала, что живет вместе с любимым в Киеве.

Добавим, что информация о новых отношениях певицы появилась еще в начале года. Тогда Кристину Соловий заметили во время прогулки с таинственным спутником в центре Львова.