Христина Соловій поділилася, як почувається у нинішніх стосунках і скільки часу вони з коханим разом. Про це Соловій розповіла в коментарі для програми "Ранок у великому місті".

Артистка зізналася, що намагається берегти власне щастя від зайвої уваги. За її словами, зараз у стосунках у неї все добре, однак говорити про це надто багато вона не хоче, аби не створювати навколо особистого життя зайвий шум.

Все прекрасно, тому мало про це говорю. Це не мої забобони, а просто бережу своє. Не хочу притягувати туди зайву суєту,

– пояснила Соловій.

"Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн

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Раніше співачка пояснювала, чому не поспішає ділитися подробицями особистого життя. За її словами, під час війни розповіді про власне щастя можуть бути болючими для людей, які втратили коханих або через обставини не можуть бути поруч із ними.

Водночас Соловій не приховує, що почувається щасливою у стосунках. Відомо також, що її обранець нині служить у війську.

Крім того, артистка зазначала, що живе разом із коханим у Києві.

Додамо, що інформація про нові стосунки співачки з'явилися ще на початку року. Тоді Христину Соловій помітили під час прогулянки з таємничим супутником у центрі Львова.