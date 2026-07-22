Интернет-знаменитость решила не интриговать подписчиков лишний раз и раскрыла в инстаграме самые интересные подробности сразу после родов. Вместе с первым фото малыша Ксюша Манекен сообщила и имя ребенка, а также не скрыла семейных эмоций от события.

PHILIP,

– лаконично подписала фото 33-летняя блогерша и добавила милое сердечко, фактически сняв главную интригу дня.

На одном из опубликованных фото Ксюша позирует с сыном, впервые кормя его грудью, а на другом видно, как ее муж Андрей держит мальчика на руках и улыбается.

Ксюша Манекен родила сына и сообщила его имя / Фото из инстаграма Манекен

Первое фото ребенка Ксюши Манекен и Андрея Домы / Фото из инстаграма Манекен

Для контекста: В марте 2023 блогерша Ксюша Манекен, которая не скрывает, что работала в эскорте, опубликовала в Instagram фото отличия "При содействии военной разведке Украины 2 степени", которую она получила от ГУР в октябре 2022 года. Этот момент всколыхнул социальные сети и вызвал неоднозначную реакцию.

6 февраля Манекен сообщила, что вскоре станет мамой. Тогда она признавалась, что этот ребенок будет для нее первым, а вот у ее избранника уже есть дети от предыдущих отношений. Блогерша также не скрывала, что беременность не была запланированной, ведь ранее она откровенно заявляла, что пока не собирается посвящать свой блог материнству.

О том, что она уже во второй раз не "чайлдфри", пошутила украинская комик Алла Волкова, которая недавно родила.