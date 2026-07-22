Інтернет-знаменитість вирішила не інтригувати фоловерів зайвий раз та розсекретила в Інстаграм найцікавіші деталі одразу після пологів. Разом із першим фото малечі Ксюша Манекен повідомила й ім'я малюка, а також не приховала емоції її сім'ї від події.

PHILIP,

– лаконічно підписала фото 33-річна блогерка і додала миле сердечко, фактично знявши головну інтригу дня.

На одному з опублікованих фото Ксюша позує з сином, вперше годуючи його грудьми, а на іншому видно, як її чоловік Андрій тримає хлопчика на руках і посміхається.

Ксюша Манекен народила сина і повідомила його ім'я / Фото з інстаграму Манекен

Перше фото дитини Ксюші Манекен й Андрія Доми / Фото з інстаграму Манекен

Для контексту: В березні 2023 року блогерка Ксюша Манекен опублікувала в Instagram фото відзнаки "За сприяння воєнній розвідці України 2 ступеня", яку вона отримала від ГУР у жовтні 2022 року. Цей момент сколихнув соціальні мережі та викликав неоднозначну реакцію.

6 лютого Манекен повідомила, що незабаром стане мамою. Тоді вона зізнавалася, що ця дитина буде для неї першою, а от її обранець уже має дітей від попередніх стосунків. Блогерка також не приховувала, що вагітність не була запланованою, адже раніше відверто заявляла, що поки не збирається присвячувати свій блог материнству.

Про те, що вона вже вдруге не чайлдфрі, пожартувала українська комікеса Алла Волкова, яка нещодавно народила.