Из-за выполнения служебных обязанностей Дмитрий, к сожалению, видит своего сына Оскара далеко не так часто, как ему бы того хотелось. Поэтому каждая их встреча становится особенным событием. На этот раз военнослужащий порадовал подписчиков невероятно милым и редким снимком с мальчиком в своем инстаграме.

На свежей фотографии можно увидеть, как годовалый Оскар в светло-голубой панамке уверенно держится за руль крутого автомобиля Porsche, удобно устроившись на руках у папы. Мальчик выглядит очень сосредоточенным, словно настоящий опытный водитель.

Дмитрий Бабчук решил не вдаваться в длинные рассказы и подписал этот трогательный снимок коротко, но с юмором:

Везет папу на рекон.

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Отметим, что слово "рекон" – это сокращение от термина "рекогносцировка", что означает визуальную разведку или осмотр местности. Похоже, маленький Оскар уже с детства "помогает" своему папе-защитнику в его важных миссиях.

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