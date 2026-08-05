Через виконання службових обов'язків Дмитро, на жаль, бачиться зі своїм сином Оскаром далеко не так часто, як йому б того хотілося. Тому кожна їхня зустріч стає особливою подією. Цього разу військовослужбовець потішив підписників неймовірно милим і рідкісним кадром із хлопчиком в своєму інстаграмі.

На свіжій фотографії можна побачити, як однорічний Оскар у світло-блакитній панамці впевнено тримається за кермо крутого автомобіля Porsche, зручно вмостившись на руках у тата. Хлопчик виглядає дуже зосередженим, ніби справжній досвідчений водій.

Дмитро Бабчук вирішив не вдаватися у довгі розповіді та підписав цей зворушливий знімок коротко, але з гумором:

Везе тата на рекон.

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Зазначимо, що слово "рекон" – це скорочення від терміна рекогносцирування, що означає візуальну розвідку або огляд місцевості. Тож, схоже, маленький Оскар уже змалечку "допомагає" своєму татусеві-захиснику у його важливих місіях.

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