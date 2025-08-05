Кроме того, Лида призналась, когда впервые имела интимный опыт. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Нашего радио".

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Так, выяснилось, что Lida Lee впервые поцеловалась, когда еще училась в школе. В 10 лет она училась целоваться со своей подругой.

Мне нравился парень, а я не могла упасть лицом в грязь. Мне нужно было удостовериться в том, что я буду профи. Сначала это был томат, а потом – подружка,

– рассказала певица.

В то же время интим певица имела уже значительно позже.

Первый секс у меня состоялся в 20 лет. Я поздняя девочка в этом плане,

– поделилась Лида.

Напомним, накануне наша редакция также имела искренний разговор с Lida Lee, где мы пообщались о новом треке певицы, творчество во время большой войны и участие Лиды в популярных телешоу, в частности, в "Холостячке".