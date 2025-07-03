3 июля в возрасте 67 лет скончался актер Майкл Мэдсен. В течение актерской карьеры, которая длилась более 40 лет, он снялся в десятках фильмов. Однако больше всего был известен благодаря своему сотрудничеству с Квентином Тарантино.