Майкл Мэдсен, который получил славу благодаря ролям дерзких негодяев в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы" и "Убить Билла: Часть 2", умер в четверг утром от сердечного приступа, сообщил его менеджер Рон Смит.
3 июля в возрасте 67 лет скончался актер Майкл Мэдсен. В течение актерской карьеры, которая длилась более 40 лет, он снялся в десятках фильмов. Однако больше всего был известен благодаря своему сотрудничеству с Квентином Тарантино.
Майкл Мэдсен, который получил славу благодаря ролям дерзких негодяев в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы" и "Убить Билла: Часть 2", умер в четверг утром от сердечного приступа, сообщил его менеджер Рон Смит.