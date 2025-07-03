Майкл Мэдсен, который получил славу благодаря ролям дерзких негодяев в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы" и "Убить Билла: Часть 2", умер в четверг утром от сердечного приступа, сообщил его менеджер Рон Смит.