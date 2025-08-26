Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Ефросининой. Она смонтировала трогательное видео ко дню рождения сына.
В видео Маша Ефросинина собрала семейные фотографии, на которых можно увидеть маленького и уже взрослого Александра, также – саму инфлуэнсерку, ее мужа Тимура Хромаева и их дочь Нану.
11 лет нашего безусловного счастья. С днем рождения, наш невероятный Саша,
– написала Ефросинина.
Несмотря на активный рабочий график, Ефросинина вместе с сыном отправилась в столицу Норвегии Осло – это подарок Александру на день рождения. Мальчик мечтал об этой поездке.
На мой вопрос: "Что он хочет на день рождения?", Саша в очередной раз не попросил ничего материального, а снова вспомнил мир. И поездку в страну своей мечты – Норвегию! Она есть и в моем списке желаний уже десять лет. Но я всегда откладывала, потому что не было времени. И сейчас у меня нет времени, но решила не откладывать,
– призналась Маша.
Маша Ефросинина с сыном поехала в Осло / Скриншоты инстаграма инфлуэнсерки
