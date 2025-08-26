Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Єфросиніної. Вона змонтувала зворушливе відео до дня народження сина.

У відео Маша Єфросиніна зібрала сімейні фотографії, на яких можна побачити маленького і вже дорослого Олександра, також – саму інфлуенсерку, її чоловіка Тимура Хромаєва і їхню доньку Нану.

11 років нашого безумовного щастя. З днем народження, наш неймовірний Сашко,

– написала Єфросиніна.

Попри активний робочий графік, Єфросиніна разом з сином відправилася в столицю Норвегії Осло – це подарунок Олександру на день народження. Хлопчик мріяв про цю поїздку.

На моє питання: "Що він хоче на день народження?", Сашко вкотре не попросив нічого матеріального, а знову згадав мир. Та поїздку в країну своєї мрії – Норвегію! Вона є і в моєму списку бажань уже десять років. Але я завжди відкладала, бо не мала часу. І зараз я не маю часу, але вирішила не відкладати,

– зізналась Маша.

Маша Єфросиніна з сином поїхала в Осло / Скриншоти інстаграму інфлуенсерки

