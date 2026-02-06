Возможно, может показаться, что сегодня исполнительница реже появляется в публичном пространстве, однако она продолжает делать то, что умеет лучше всего – петь. 24 Канал расскажет о творчестве Нитич, разрыве с женихом и где артистка сейчас.

Участие в шоу талантов

Артистка родом из поселка городского типа Старая Синява, что в Хмельницкой области. В 8 лет Мила начала заниматься музыкой, ведь ее семья также была творческая.

В 2008 году пришла на легендарный проект "Караоке на Майдане", где одержала победу. От так, стала участницей 10 сезона шоу "Шанс".

Она дошла до финала и ее назвали "обладательницей лучшего женского вокала за все сезоны".

Через год Нитич подала заявку на "Новую волну" и заняла седьмое место, которое разделила с группой "Пара Нормальных". Однако тогда ей дали большой толчок, ведь певица получила от Аллы Пугачевой приз в размере 50 тысяч долларов.

После этого артистка приняла участие в предвыборной кампании Виктора Януковича.

В 2009 году, когда мы вернулись с "Новой волны", мы получили приз от Аллы Борисовны – 50 тысяч долларов. И после этого у нас была предвыборная кампания. Тогда мы пели за Виктора Януковича. Я не буду это скрывать. Чего бояться это говорить, если это был 2009 год,

– откровенно рассказывала она.

Следующие 10 лет Мила сотрудничала с продюсером Владимиром Бебешко. Интересно, что он дал деньги Нитич на социальное жилье в Хмельницком, которое впоследствии продала. Вырученные средства вложила в покупку собственного жилья в Ирпене. Это произошло, когда продюсерские отношения с Бебешко были уже на грани.

А знали ли вы, что Владимир Бабешко отсидел срок в тюрьме усиленного режима?

Уже в 2021 году пришла на кастинг "Голоса страны". К сожалению, Мила не смогла попасть в полуфинал.

Почему Мила Нитич продала квартиру?

Весной 2023 года звезда решилась на продажу квартиры в Ирпене, которая чудом уцелела под российскими обстрелами. Сумма продажи, которую получила Мила – 88 тысяч долларов. Эти деньги артистка должна была вложить в певческую карьеру.

Нитич не жалеет, что решилась на такой шаг.

Это мой любимый город. Только там я могу чувствовать себя спокойно. В Киеве сосредоточена вся работа, много сейчас езжу с гастролями. Считаю, что все сделала правильно, ошибки не было. Денег хватило на несколько песен. Не получилось суперхита, переживаю не самые легкие времена, как все украинцы, но работа дала о себе знать. И согласитесь: если сидеть сложа руки, то ничего не будет,

– призналась в комментарии oboz.ua.

Личная жизнь

В ноябре 2024 года звезда рассказывала о своей помолвке с мужчиной, который на шесть лет моложе ее и работает над запуском пищевого бизнеса. На тот момент пара не думала о свадьбе, ведь не хотела спешить, да и ситуация в Украине желает лучшего.

Сейчас не хочу спешить. Обязательно продумаю все это до мелочей. Как и любая девочка, хотела бы быть в роскошном белом платье, чтобы это было весело, в кругу самых близких друзей. Но, честно, сейчас нет такого настроения. Ситуация в стране пока такая, что не очень хочется громко праздновать. Хочется отпраздновать после победы, чтобы не чувствовать вину: ты здесь празднуешь, а там кто-то умирает, отдает свою жизнь за тебя,

– заметила исполнительница.

Примерно через месяц после этого заявления Мила объявила о разрыве с любимым. Она обещала, что расскажет о причине такого решения тогда, когда будет готова.

Летом 2025 года Нитич начала давать первые комментарии. Она рассказала, что стала более избирательной, а на первом месте – ощущение безопасности рядом с мужчиной. Певица также не гонится за тем, чтобы пойти под венец, ведь считает, что должно быть ее, то и будет.

Мила Нитич / Фото из инстаграма певицы

Где сейчас Мила Нитич?

В начале полномасштабной войны артистка выехала в Польшу и временно жила на две страны. На чужбине у нее закрутился роман с одним мужчиной. Впоследствии оказалось, что избранник – абьюзер. Певица рассказывала, что ее бывший бойфренд был алкоголиком и его эмоциональное состояние всегда было разным, в зависимости от того, выпьет он, или нет. К тому же мужчина не позволял артистке работать и забирал ценные подарки.

Сегодня Мила продолжает петь активно волонтерит. В соцсетях демонстрирует выступления и будничную жизнь. Время от времени делится мыслями о жизни, где в комментариях находит слова поддержки.