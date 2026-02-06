Можливо, може здатись, що сьогодні виконавиця рідше з'являється у публічному просторі, однак вона продовжує робити те, що вміє найкраще – співати. 24 Канал розповість про творчість Нітіч, розрив із нареченим і де артистка зараз.

Участь у шоу талантів

Артистка родом із селища міського типу Стара Синява, що на Хмельниччині. У 8 років Міла почала займатись музикою, адже її сім'я також була творча.

У 2008 році прийшла на легендарний проєкт "Караоке на Майдані", де здобула перемогу. Від так, стала учасницею 10 сезону шоу "Шанс".

Вона дійшла до фіналу і її назвали "володаркою найкращого жіночого вокалу за всі сезони".

Через рік Нітіч подала заявку на "Нову хвилю" й посіла сьоме місце, яке розділила з гуртом "Пара Нормальних". Однак тоді їй дали неабиякий поштовх, адже співачка отримала від Алли Пугачової приз у розмірі 50 тисяч доларів.

Після цього артистка взяла участь у передвиборчій кампанії Віктора Януковича.

У 2009 році, коли ми повернулися з "Нової хвилі", ми отримали приз від Алли Борисівни – 50 тисяч доларів. І після цього у нас була передвиборча кампанія. Тоді ми співали за Віктора Януковича. Я не буду це приховувати. Чого боятися це говорити, якщо це був 2009 рік,

– відверто розповідала вона.

Наступні 10 років Міла співпрацювала з продюсером Володимиром Бебешком. Цікаво, що він дав гроші Нітіч на соціальне житло у Хмельницькому, яке згодом продала. Виручені кошти вклала у купівлю власного помешкання в Ірпені. Це відбулось, коли продюсерські стосунки із Бебешко були вже на межі.

Уже у 2021 році прийшла на кастинг "Голосу країни". На жаль, Міла не змогла потрапити до півфіналу.

Чому Міла Нітіч продала квартиру?

Весною 2023 року зірка наважилась на продаж квартири в Ірпені, яка дивом уціліла під російськими обстрілами. Сума продажу, яку отримала Міла – 88 тисяч доларів. Ці гроші артистка мала вкласти у співочу кар'єру.

Нітіч не шкодує, що наважилась на такий крок.

Це моє улюблене місто. Тільки там я можу відчувати себе спокійно. У Києві зосереджена вся робота, багато зараз їжджу з гастролями. Вважаю, що все зробила правильно, помилки не було. Грошей вистачило на кілька пісень. Не вийшло суперхіта, переживаю не найлегші часи, як всі українці, але робота дала про себе знати. І погодьтеся: якщо сидіти склавши руки, то нічого не буде,

– зізналась у коментарі oboz.ua.

Особисте життя

У листопаді 2024 року зірка розповідала про свої заручини з чоловіком, який на шість років молодший за неї і працює над запуском харчового бізнесу. На той момент пара не думала про весілля, адже не хотіла поспішати, та й ситуація в Україні бажає кращого.

Наразі не хочу поспішати. Обов'язково продумаю все це до дрібниць. Як і будь-яка дівчинка, хотіла б бути в розкішній білій сукні, щоб це було весело, в колі найближчих друзів. Але, чесно, зараз нема такого настрою. Ситуація в країні поки що така, що не дуже хочеться гучно святкувати. Хочеться відсвяткувати після перемоги, аби не відчувати провину: ти тут святкуєш, а там хтось помирає, віддає своє життя за тебе,

– зауважила виконавиця.

Приблизно через місяць після цієї заяви Міла оголосила про розрив із коханим. Вона обіцяла, що розповість про причину такого рішення тоді, коли буде готовою.

Влітку 2025 року Нітіч почала давати перші коментарі. Вона розповіла, що стала більш вибірковою, а на першому місці – відчуття безпеки поруч із чоловіком. Співачка також не женеться за тим, щоб піти під вінець, адже вважає, що має бути її, те і буде.

Міла Нітіч / Фото з інстаграму співачки

Де зараз Міла Нітіч?

На початку повномасштабної війни артистка виїхала до Польщі й тимчасово жила на дві країни. На чужині у неї закрутився роман з одним чоловіком. Згодом виявилось, що обранець – аб'юзер. Співачка розповідала, що її колишній бойфренд був алкоголіком і його емоційний стан завжди був різним, залежно від того, чи вип'є він, чи ні. До того ж чоловік не дозволяв артистці працювати та забирав коштовні подарунки.

Сьогодні Міла продовжує співати активно волонтерить. У соцмережах демонструє виступи та буденне життя. Час від часу ділиться думками про життя, де у коментарях знаходить слова підтримки.