Недавно стало известно, что Мила Сивацкая родила первенца – у знаменитости появилась дочь. Стоит отметить, что роды проходили за границей, куда актриса решила уехать еще осенью 2024 года.

На своей странице в инстаграме Мила вышла на связь после рождения ребенка. Она не стала скрывать, что этот процесс был чрезвычайно изнурительным и взял все силы. По словам актрисы, ее роды длились целых 42 часа. Звезда откровенно называет этот период самым тяжелым в своей жизни, но в то же время бесконечно счастлива, что теперь, наконец, может держать на руках свою крошку.

Особые слова благодарности Сивацкая посвятила своему мужу. Он не оставил любимую одну, все это время был рядом и оказывал столь необходимую поддержку в самые сложные моменты.

Самые тяжелые и в то же время самые прекрасные 42 часа моей жизни. До сих пор не могу поверить, что ты наконец с нами. Спасибо мужу за то, что он был рядом все это время! И огромное спасибо всем за поздравления!

– трогательно написала счастливая молодая мамочка.

Мила Сивацкая / фото из инстаграма

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