Нещодавно стало відомо, що Міла Сивацька народила первістка – у знаменитості з'явилася донечка. Варто зазначити, що пологи проходили за кордоном, куди акторка вирішила виїхати ще восени 2024 року.

На своїй сторінці в інстаграмі Міла вийшла на зв'язок після народження дитини. Вона не стала приховувати, що цей процес був надзвичайно виснажливим і забрав усі сили. За словами акторки, її пологи тривали цілих 42 години. Зірка відверто називає цей період найважчим у своєму житті, але водночас безмежно щаслива, що тепер нарешті може тримати на руках свою крихітку.

Особливі слова вдячності Сивацька присвятила своєму чоловікові. Він не залишив кохану на самоті, весь цей час був поруч та надавав таку необхідну підтримку у найскладніші моменти.

Найважчі й водночас найпрекрасніші 42 години мого життя. Досі не можу повірити, що ти нарешті з нами. Дякую чоловікові за те, що був поруч протягом усього цього часу! І величезне спасибі всім за привітання!

– зворушливо написала щаслива молода матуся.

Міла Сивацька / фото з інстаграму

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