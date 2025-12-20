Она прокомментировала их отношения с Энди Байроном и рассказала, как бешеная популярность ролика перевернула ее жизнь. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание The New York Times.
Вас также может заинтересовать Не смогли сохранить отношения: какие звездные пары расстались в 2025 году
После того, как видео стало вирусным в интернете, Кристин оказалась под шквалом ненависти от незнакомцев. В течение нескольких недель она получала по 500-600 звонков в день, ей прислали около 60 угроз, а папарацци караулили возле ее дома. После этого вся семья Кебот начала бояться выходить в общественные места.
Я хочу, чтобы мои дети знали, что можно ошибаться и даже серьезно накосячить. Но это не значит, что тебе за это должны угрожать смертью,
– объяснила Кебот свое решение дать интервью.
Что на самом деле было между Кристин и ее боссом?
Кебот призналась, что между ней и Энди Байроном существовала эмоциональная близость, однако полноценных романтических или сексуальных отношений не было. По словам женщины, они оба переживали сложный период в своих браках и много общались по работе, что постепенно переросло в симпатию.
На концерт Coldplay Кристин пригласила руководителя как "плюс один". В тот вечер, после нескольких коктейлей, они танцевали и впервые поцеловались.
После скандала оба ушли в отставку из компании Astronomer. Некоторое время Кристин и Энди общались, однако впоследствии поняли, что это мешает "всем двигаться дальше и исцеляться". С тех пор они почти не общаются.
Как Кристин Кебот живет сейчас?
Со временем ситуация немного стабилизировалась: женщина официально подала на развод со своим мужем, дети пошли на терапию, а жизнь медленно начала возвращаться в нормальное русло.
О каком видео идет речь?
- Летом на концерте Coldplay в Бостоне камера, которая обычно транслирует на большой экран кадры со сцены и реакции зрителей, навелась на Энди Байрона и Кристин Кебот. Тысячи людей увидели, как пара обнимается, после чего влюбленные мгновенно разбежались в разные стороны.
- После этого в соцсетях появилась информация, что жена Энди на тот момент оставалась дома в Нью-Йорке вместе с двумя их детьми.
- Кристин Кебот тогда находилась в процессе развода.
- Заметим, что оригинальное видео в тикток, где сняли "измену" Энди Байрона и Кристин Кебот, собрало более 100 миллионов просмотров всего за несколько дней.