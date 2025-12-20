Она прокомментировала их отношения с Энди Байроном и рассказала, как бешеная популярность ролика перевернула ее жизнь. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание The New York Times.

После того, как видео стало вирусным в интернете, Кристин оказалась под шквалом ненависти от незнакомцев. В течение нескольких недель она получала по 500-600 звонков в день, ей прислали около 60 угроз, а папарацци караулили возле ее дома. После этого вся семья Кебот начала бояться выходить в общественные места.

Я хочу, чтобы мои дети знали, что можно ошибаться и даже серьезно накосячить. Но это не значит, что тебе за это должны угрожать смертью,

– объяснила Кебот свое решение дать интервью.

Что на самом деле было между Кристин и ее боссом?

Кебот призналась, что между ней и Энди Байроном существовала эмоциональная близость, однако полноценных романтических или сексуальных отношений не было. По словам женщины, они оба переживали сложный период в своих браках и много общались по работе, что постепенно переросло в симпатию.

На концерт Coldplay Кристин пригласила руководителя как "плюс один". В тот вечер, после нескольких коктейлей, они танцевали и впервые поцеловались.

После скандала оба ушли в отставку из компании Astronomer. Некоторое время Кристин и Энди общались, однако впоследствии поняли, что это мешает "всем двигаться дальше и исцеляться". С тех пор они почти не общаются.

Как Кристин Кебот живет сейчас?

Со временем ситуация немного стабилизировалась: женщина официально подала на развод со своим мужем, дети пошли на терапию, а жизнь медленно начала возвращаться в нормальное русло.

