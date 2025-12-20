Вона прокоментувала їхні стосунки з Енді Байроном та розповіла, як шалена популярність ролика перевернула її життя. Пише 24 Канал з посиланням на видання The New York Times.

Після того, як відео стало вірусним в інтернеті, Крістін опинилася під шквалом ненависті від незнайомців. Протягом кількох тижнів вона отримувала по 500-600 дзвінків на день, їй надіслали близько 60 погроз, а папараці чатували біля її будинку. Після цього вся родина Кебот почала боятися виходити в громадські місця.

Я хочу, щоб мої діти знали, що можна помилятися і навіть серйозно накосячити. Але це не означає, що тобі за це мають загрожувати смертю,

– пояснила Кебот своє рішення дати інтерв'ю.

Що насправді було між Крістін та її босом?

Кебот зізналася, що між нею та Енді Байроном існувала емоційна близькість, однак повноцінних романтичних чи сексуальних стосунків не було. За словами жінки, вони обоє переживали складний період у своїх шлюбах і багато спілкувалися по роботі, що поступово переросло в симпатію.

На концерт Coldplay Крістін запросила керівника як "плюс один". Того вечора, після кількох коктейлів, вони танцювали та вперше поцілувалися.

Після скандалу обидва пішли у відставку з компанії Astronomer. Якийсь час Крістін та Енді спілкувалися, проте згодом зрозуміли, що це заважає "усім рухатися далі та зцілюватися". Відтоді вони майже не спілкуються.

Як Крістін Кебот живе зараз?

З часом ситуація трохи стабілізувалася: жінка офіційно подала на розлучення зі своїм чоловіком, діти пішли на терапію, а життя повільно почало повертатися в нормальне русло.

Про яке відео йдеться?