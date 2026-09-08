Певица опубликовала аудиосообщение на своем телеграм-канале и поделилась подробностями о своем самочувствии.

Ранее Дорофеева сообщила, что врачи запретили ей разговаривать из-за кровоизлияния в голосовую связку. Певице пришлось полностью отказаться от разговоров, чтобы дать голосу время на восстановление. Эти дни молчания стали для нее настоящим испытанием, а первая попытка заговорить после вынужденной паузы оказалась довольно необычной.

Я заговорила. Первое ощущение – испуг, ведь голос зазвучал не так, как я привыкла. В нем нет ни глубины, ни обертонов. Какой-то высокий и словно не мой,

– поделилась исполнительница.

Несмотря на это, певица уже может постепенно возвращаться к работе с голосом. Она отметила, что лечение еще продолжается, а нагрузку нужно увеличивать очень постепенно, чтобы не навредить процессу восстановления.

Теперь нужно начать осторожно распеваться по 15 минут. Лечение продолжаю,

– добавила Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева / Фото из инстаграма певицы

К слову, проблемы с голосовыми связками возникали и у других украинских артистов. Ранее фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк, который сейчас служит в ВСУ, перенес операцию на голосовых связках.