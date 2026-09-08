Співачка опублікувала аудіоповідомлення у своєму телеграм-каналі й поділилася подробицями про самопочуття.

Раніше Дорофєєва повідомила, що лікарі заборонили їй розмовляти через крововилив у голосову зв'язку. Співачці довелося повністю відмовитися від розмов, щоб дати голосу час на відновлення. Ці дні мовчання стали для неї справжнім випробуванням, а перша спроба заговорити після вимушеної паузи виявилася доволі незвичною.

Я заговорила. Перше відчуття – переляк, адже голос зазвучав не так, як я звикла. Немає в ньому ні глибини, ні обертонів. Якийсь високий і наче не мій,

– поділилася виконавиця.

Попри це, співачка вже може поступово повертатися до роботи з голосом. Вона зазначила, що лікування ще триває, а навантаження потрібно збільшувати дуже поступово, аби не нашкодити процесу відновлення.

Тепер треба почати обережно 15 хвилин розспівуватися. Лікування продовжую,

– додала Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму співачки

До слова, проблеми з голосовими зв'язками виникали й в інших українських артистів. Раніше фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк, який нині служить у ЗСУ, переніс операцію на голосових зв'язках.