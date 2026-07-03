Об этом инфлюенсерша рассказала на своей странице в инстаграме, где опубликовала видеообращение продолжительностью более двух с половиной минут.

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По словам Нары, тревожный диагноз девочке поставили в конце прошлого года. Она вместе с мужем, моделью Лаки Блу Смитом, обратилась к врачам после того, как родители заметили у дочери "что-то подозрительное".

После обследования педиатр направил ребенка на дополнительные анализы, которые подтвердили наличие онкологического заболевания.

После множества рентгеновских снимков, УЗИ и биопсии нам сразу позвонили и сказали, что у нее рак. Нам объяснили, что болезнь распространилась, поэтому нужно немедленно приехать в больницу и начать химиотерапию,

– поделилась блогерша.

Нара Смит не уточнила, какой именно тип рака диагностировали у Вимсы, а также не рассказала о ее нынешнем состоянии здоровья.

В то же время инфлюенсерка призналась, что последние месяцы стали для ее семьи чрезвычайно тяжелыми. По словам Нары, особенно непросто было совмещать уход за больной дочерью с заботой о других детях, работой и восстановлением после рождения самого младшего ребенка. "И найти этот баланс – это то, с чем я борюсь каждый день", – добавила Смит.

Что известно о Наре Смит?

За контентом блогерши в инстаграме и TikTok следят более 17 миллионов человек. Она стала популярной благодаря контенту, который в основном посвящен семейной жизни.

В своих роликах Нара часто показывает, как проводит время с мужем и четырьмя детьми – Вимси, Рамблом Хани, Слимом Изи и младшей дочерью Фони Голден, которая родилась в октябре 2025 года.

Кроме того, Нара регулярно делится процессом приготовления разнообразных блюд и закусок. При этом она появляется перед камерой в стильных ярких образах. Особую атмосферу ее видео создает спокойная, мягкая озвучка, настраивающая на умиротворение.