Про це інфлюенсерка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, де опублікувала відеозвернення тривалістю понад дві з половиною хвилини.

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За словами Нари, тривожний діагноз дівчинці поставили наприкінці минулого року. Вона разом із чоловіком, моделлю Лакі Блу Смітом, звернулася до лікарів після того, як батьки помітили у доньки "щось підозріле".

Після обстеження педіатр направив дитину на додаткові аналізи, які підтвердили наявність онкологічного захворювання.

Після багатьох рентгенівських знімків, УЗД та біопсії нам одразу зателефонували й сказали, що у неї рак. Нам пояснили, що хвороба поширилася, тому потрібно негайно приїхати до лікарні та розпочати хімієтерапію,

– поділилася блогерка.

Нара Сміт не уточнила, який саме тип раку діагностували у Вімсі, а також не розповіла про її нинішній стан здоров'я.

Інфлюенсерка зізналася, що останні місяці стали для її родини надзвичайно важкими. За словами Нари, особливо непросто було поєднувати догляд за хворою донькою з турботою про інших дітей, роботою та відновленням після народження наймолодшої дитини. "І знайти цей баланс – це те, з чим я борюся щодня", – додала Сміт.

Що відомо про Нару Сміт?

За контентом блогерки в інстаграмі та тіктоці стежать понад 17 мільйонів людей. Вона стала популярною завдяки контенту, який здебільшого присвячений сімейному життю.

У своїх роликах Нара часто показує, як проводить час з чоловіком і чотирма дітьми – Вімсі, Рамблом Хані, Слімом Ізі та наймолодшою донькою Фоні Голден, яка народилася у жовтні 2025 року.

Крім того, Нара регулярно ділиться процесом приготування різноманітних страв і закусок. При цьому вона з'являється перед камерою у стильних яскравих образах. Особливу атмосферу її відео створює спокійна, м'яка озвучка, що створює відчуття спокою.