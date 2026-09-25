Во время общения с аудиторией в инстаграме подписчики поинтересовались, не планирует ли артистка переехать за границу из-за постоянной опасности. Денисенко не стала лукавить и призналась, что после тяжелых и бурных ночей желание оказаться в более безопасном месте действительно появляется. В то же время ее удерживает дома работа и внутренняя привязанность к Родине.

Было и есть непреодолимое внутреннее желание оставаться здесь! Хотя, возможно, если бы я могла полноценно работать за границей, то это желание изменилось бы… Ведь часто после таких ночей возникают мысли сбежать! Очень верю, что скоро мы переживем весь этот кошмар,

– откровенно поделилась знаменитость.

Наталья Денисенко / фото из инстаграма

Также артистка, которая после нового замужества взяла фамилию Ярошенко, прокомментировала изменения в своей внешности. Звезда призналась, что в последнее время набрала несколько килограммов.

Сейчас я поправилась и вешу 48 килограммов. Раньше весила 45,

– рассказала Наталья.

Наталья Денисенко / фото из инстаграма

Кроме того, поклонников интересовали подробности ее личной жизни, в частности то, как сын Андрей отнесся к новому избраннику актрисы. По словам Денисенко, в их семье царит полное согласие.

Андрюша прекрасно ладит с моим мужем, он понимает абсолютно все, потому что я ему все объясняла,

– заверила она.

Наталья Денисенко / фото из инстаграма

Что касается бывшего мужа, актера Андрея Фединчика, то Наталья пояснила, что их контакты сведены к минимуму и касаются исключительно воспитания общего сына.

Другое общение между нами невозможно,

– категорически заявила Денисенко.

Наталья Денисенко / фото из инстаграма

Напомним, что в ночь на 24 сентября Россия в очередной раз совершила массированную атаку с использованием дронов и баллистических ракет, и один из "ударов" пришелся совсем рядом с домом актрисы в Подольском районе Киева. В результате вражеского удара возле столичного роддома загорелись четыре автомобиля, а само здание и пешеходная зона рядом понесли значительные разрушения. В ходе этой атаки погибли два человека, еще как минимум восемь получили ранения. К счастью, сама Наталья и ее родные не пострадали.

Сегодня утром едва встала. Ракеты рядом с нами попали в пешеходную зону между роддомом и церковью,

– писала тогда потрясенная звезда.

Именно поэтому сейчас Денисенко вместе с мужем и сыном от первого брака предпочитает уютный отдых подальше от городской суеты. Недавно звездная семья провела незабываемое время на лоне природы – в живописном лесу у воды.