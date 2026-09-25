Під час спілкування з аудиторією в інстаграмі фоловери поцікавилися, чи не планує артистка переїхати за кордон через постійну небезпеку. Денисенко не стала лукавити і зізналася, що після важких та гучних ночей бажання опинитися в безпечнішому місці дійсно з'являється. Водночас її тримає вдома робота та внутрішня прив'язаність до Батьківщини.

Було й є непереборне внутрішнє бажання залишатися тут! Хоча, можливо, якби я могла повноцінно працювати за кордоном, то це бажання змінилося б… Бо часто після таких ночей виникають думки тікати! Дуже вірю, що скоро ми переживемо це все жахіття,

– відверто поділилася знаменитість.

Наталка Денисенко / фото з інстаграму

Також артистка, яка після нового заміжжя взяла прізвище Ярошенко, прокоментувала зміни у своїй зовнішності. Зірка зізналася, що останнім часом набрала кілька кілограмів.

Зараз я погладшала і важу 48 кілограмів. Раніше важила 45,

– розповіла Наталка.

Наталка Денисенко / фото з інстаграму

Окрім цього, прихильників цікавили деталі її особистого життя, зокрема те, як син Андрій сприйняв нового обранця акторки. За словами Денисенко, у їхній родині панує абсолютна злагода.

Андрюша чудово ладнає з моїм чоловіком, він розуміє абсолютно все, бо я йому все пояснювала,

– запевнила вона.

Наталка Денисенко / фото з інстаграму

Щодо колишнього чоловіка, актора Андрія Фединчика, то Наталка пояснила, що їхні контакти зведені до мінімуму і стосуються винятково виховання спільного сина.

Інше спілкування між нами неможливе,

– категорично заявила Денисенко.

Наталка Денисенко / фото з інстаграму

Нагадаємо, що у ніч проти 24 вересня Росія вкотре здійснила масовану атаку дронами та балістичними ракетами, і один із "прильотів" стався зовсім поруч із будинком акторки в Подільському районі Києва. Внаслідок ворожого удару біля столичного пологового будинку спалахнули чотири автівки, а сама будівля та пішохідна зона поруч зазнали значних руйнувань. Під час цієї атаки загинуло двоє людей, ще щонайменше восьмеро отримали поранення. На щастя, сама Наталка та її рідні не постраждали.

Сьогодні зранку ледве встала. Ракета біля нас влучила в пішоходну зону між пологовим будинком та церквою,

– писала тоді шокована зірка.

Саме тому нині Денисенко разом із чоловіком та сином від першого шлюбу віддає перевагу затишному відпочинку подалі від міської метушні. Нещодавно зіркова родина провела незабутній час на лоні природи – у мальовничому лісі біля води.



