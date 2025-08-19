Об этом Островская сообщила в инстаграме, передает Show 24. ДТП случилось вчера, 18 августа.

Наталья Островская рассказала, что в ее автомобиль врезались. По словам женщины, задней части машины нет. К счастью, годовалая дочь ведущей Агата сидела в автокресле и была пристегнута.

Люди, обязательно пристегивайте детей в автокресле. Слава Богу, я это сделала. В нашу машину въехали, удар был сильный, дочка спала. Сейчас поедем в больницу, на всякий случай осмотреть малышку, потому что задней части нашего авто нет,

– написала Островская.

Наталья Островская с дочкой попала в ДТП / Скриншот из инстаграма

Водитель другого автомобиля признал свою вину, а свидетелями ДТП была патрульная полиция.

Призываю заботиться о безопасности детей в авто, мы всегда уверены в себе, но не знаем, кто едет позади, я всегда этого боялась, особенно когда везу ребенка. Водитель сзади не смотрел вперед на дорогу, говорит, засмотрелся в сторону, за несколько минут до столкновения много маневрировал, это все видела полиция,

– поделилась ведущая.

Наталья Островская поделилась деталями ДТП / Скриншот из инстаграма ведущей

Сегодня же Наталья Островская опубликовала фотографии из больницы "Охматдет".

Вчера думали, что все хорошо, но сегодня... Делаем обследование головного мозга. Верим, что все обойдется. Спасибо за добрые слова каждому. Я просто не представляю, что было бы, если бы ребенка не пристегнула в автокресле,

– сообщила она.

Наталья Островская с дочкой пришла в "Охматдет" / Скриншот из инстаграма

