Про це Островська повідомила в інстаграмі, передає Show 24. ДТП трапилася вчора, 18 серпня.

Наталія Островська розповіла, що в її автомобіль врізалися. За словами жінки, задньої частини машини немає. На щастя, однорічна донька ведучої Аґата сиділа в автокріслі й була пристебнута.

Люди, обов'язково пристібайте дітей в автокріслі. Дякувати Богові, я це зробила. У нашу машину в'їхали, удар був сильний, донька спала. Зараз поїдемо в лікарню, про всякий випадок оглянути малечу, бо задньої частини нашого авто немає,

– написала Островська.

Наталія Островська з донькою потрапила у ДТП / Скриншот з інстаграму

Водій іншого автомобіля визнав свою провину, а свідками ДТП була патрульна поліція.

Закликаю дбати про безпеку дітей в авто, ми завжди впевнені у собі, але не знаємо, хто їде позаду, я завжди цього боялась, особливо коли везу дитину. Водій позаду не дивився вперед на дорогу, каже, задивився у бік, за кілька хвилин до зіткнення багато маневрував, це все бачила поліція,

– поділилась ведуча.

Наталія Островська поділилась деталями ДТП / Скриншот з інстаграму ведучої

Сьогодні ж Наталія Островська опублікувала фотографії з лікарні "Охматдит".

Вчора думали, що все добре, але сьогодні… Робимо обстеження головного мозку. Віримо, що все обійдеться. Дякуємо за добрі слова кожному. Я просто не уявляю, що було б, якби дитину не пристебнула в автокріслі,

– повідомила вона.

Наталія Островська з донькою прийшла в "Охматдит" / Скриншот з інстаграму

