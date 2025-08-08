Відтак, гуморист вийшов на зв'язок, аби розповісти, в якому він стані. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Максима Галкіна.

З'ясувалося, що Максим Галкін потрапив в аварію в Юрмалі – поранив руку і тепер змушений носити гіпс.

Я їхав на велосипеді, дотримуючись усіх правил – про всяк випадок уточнюю для жовтої преси. Жодного алкоголю в крові, їхав головною дорогою. Але, на жаль, водій, який рухався другорядною дорогою, раптово виїхав на головну, не зупинившись, і я врізався в нього,

– розповів росіянин.

Водночас додав, що це не заважає йому продовжувати працювати.

Що відомо про позицію Максима Галкіна щодо війни в Україні?