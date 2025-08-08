Відтак, гуморист вийшов на зв'язок, аби розповісти, в якому він стані. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Максима Галкіна.
З'ясувалося, що Максим Галкін потрапив в аварію в Юрмалі – поранив руку і тепер змушений носити гіпс.
Я їхав на велосипеді, дотримуючись усіх правил – про всяк випадок уточнюю для жовтої преси. Жодного алкоголю в крові, їхав головною дорогою. Але, на жаль, водій, який рухався другорядною дорогою, раптово виїхав на головну, не зупинившись, і я врізався в нього,
– розповів росіянин.
Водночас додав, що це не заважає йому продовжувати працювати.
Що відомо про позицію Максима Галкіна щодо війни в Україні?
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим Галкін та його дружина, співачка Алла Пугачова, залишили Росію. Подружжя переїхало до Ізраїлю й публічно висловилося проти війни.
- Сам гуморист неодноразово засуджував російську агресію, а також заявляв про бажання підтримувати Україну. Зокрема, він зізнавався, що кілька років вивчає українську мову та хоче виступити з концертом у Києві, "якщо дозволять".
- Росія визнала шоумена Максима Галкіна іноземним агентом.
- Втім, слід пам'ятати, що після окупації Криму у 2014 році Галкін виступав на півострові та дозволяв собі жарти про українців. Тож його позиція викликає неоднозначну реакцію в частини українського суспільства.