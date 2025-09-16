В этом году организаторы запланировали много событий в разных локациях (с участием Львовской политехники) и под открытым небом, пишет Show24 со ссылкой на ZAXID.NET.

Напомним, что это уже в четвертый раз проходит неделя скульптуры во Львове. Публике стало известно о ряде событий, которые стоит запланировать в своем календаре, чтобы не пропустить чего-то интересного.

З 9 по 13 сентября в культурную столицу страны приезжал немецкий скульптор Георг Вольф. Тогда на проспекте Шевченка установили скульптуру "Давид", которая символизирует борца за свободу, который пытается выступить против великана и победить его. Форма скульптуры направлена вверх и имеет небольшое расширение. Такой стиль помогает создать игру света и тени, что усиливает эффект "открытости".

Также состоялось и установление скульптуры "Quattro Curvi" в Jam Factory, которую создал Георг Вольф.

Георг Вольф / Фото издания ZAXID.NET

З 15 по 20 сентября состоится установка серии работ Дениса Шиманского под названием "Личное пространство. Диалоги". В течение двух месяцев автор планирует установить более 15 таких "Диалогов". Для этого выбрали специальный маршрут – от памятника Федорову до вокзала, от площади Колиивщины до собора Святого Юра. Организаторы говорят, что внимательные прохожие смогут увидеть фигуры, которые ведут диалог конкретной фигурой, памятником или храмом. Обо всех деталях можно будет узнать со страницы в инстаграме скульптора.

23 сентября будут устанавливать скульптуру "Диалог", авторства Владимира Семкива, возле памятника ЗУНР. Она будет иметь вид двух больших стоп, которые в течение недели будут "путешествовать" по городу и "посещать" различные монументы.

29 сентября – 3 октября – установка 13 гранитных скульптур из коллекции международного Каневского международного скульптурного симпозиума фонда Юрия Сташкива "Красное/Черное". Это событие будет происходить в Стрыйском парке.

Перевозка старых, забытых в городе фрагментов скульптур прошлого в Павильон Наследия на площади Петрушевича запланирована на 6 октября.

10 октября – в национальном университете "Львовская политехника" (ул.Князя Романа) состоится открытие выставки "Глиптотека". Это будет уникальный пример сотрудничества города, искусства и учебных заведений. Специальные материалы готовили в сотрудничестве с Николаем Бевзом, Олегом Рыбчинским, а также куратором Павлом Гудимовым и искусствоведом Дианой Клочко.

Работа Владимира Семкива "Побратимы" / Фото издания ZAXID.NET

Напротив оперного театра 15 октября состоится установка объекта "Пузырь". Ее создал Владимир Семкив. Интересно, что ранее на этом месте были идеологические монументы от "Адольф Гитлерринг" до памятника Ленину.

17 октября во Львовский скансен привезут работы "Дидо" дизайн-студии Сергея Махно. Это будет переосмысление традиционной украинской керамики в сочетании с японской философией.

29 октября состоится открытие выставки "Время невежд". Любой молодой человек в возрасте от 16 до 35 лет подать заявку, создать макет и принять участие в выставке. Победителю обещают возможность установить в следующем году свои скульптуры в городе.

На улице Леси Украинки 30 октября установят скульптуру "Рука с двумя большими пальцами" литовского скульптора Миколаса Саукоса. Рука символизирует базовый инструмент коммуникации, а два больших пальца – ее неоднозначность.

В Стрыйском парке с 30 октября по 6 ноября состоится установка скульптуры Ярослава Мотыги "Похищение Европы". Также состоится чествование представителя львовской школы скульптуры. Последнюю работу Мотыга слепил в 2024-2025 годах в сотрудничестве со скульпторами Денисом Шиманским, Владимиром Семковым, Алексеем Абрамовым и ветеранами "Анброкен".

Один из вариантов скульптур Ярослава Мотыги "Похищение Европы" / Фото издания ZAXID.NET

31 октября состоится конференция партнеров и участников "Скульптура в публичном пространстве". Встреча местной власти, украинских и зарубежных скульпторов, архитекторов имеет целью обсудить и определить какой должна быть современная скульптура в публичном пространстве.

Что известно о других выставках Ярослава Мотыги в рамках Львовской недели скульптуры 2025 "Диалоги"?