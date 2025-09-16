Цьогоріч організатори запланували багато подій у різних локаціях (за участю Львівської політехніки) та просто неба, пише Show24 з посиланням на ZAXID.NET.

Не пропустіть "Без поліції не обійшлося": Артем Пивоваров виступив на Таймс-сквер у Нью-Йорку

Нагадаємо, що це вже вчетверте відбувається тиждень скульптури у Львові. Публіці стало відомо про низку подій, які варто запланувати у своєму календарі, щоб не пропустити чогось цікавого.

З 9 по 13 вересня у культурну столицю країни приїжджав німецький скульптор Георг Вольф. Тоді на проспекті Шевченка встановили скульптуру "Давид", яка символізує борця за свободу, який намагається виступити проти велетня й перемогти його. Форма скульптури спрямована догори й має невелике розширення. Такий стиль допомагає створити гру світла й тіні, що посилює ефект "відкритості".

Також відбулось і встановлення скульптури "Quattro Curvi" у Jam Factory, яку створив Георг Вольф.

Георг Вольф / Фото видання ZAXID.NET

З 15 по 20 вересня відбудеться встановлення серії робіт Дениса Шиманського під назвою "Особистий простір. Діалоги". Упродовж двох місяців автор планує встановити понад 15 таких "Діалогів". Для цього обрали спеціальний маршрут – від пам'ятника Федорову до вокзалу, від площі Коліївщини до собору Святого Юра. Організатори кажуть, що уважні перехожі зможуть побачити фігури, які ведуть діалог конкретною постаттю, пам'ятником або храмом. Про усі деталі можна буде дізнатись зі сторінки в інстаграмі скульптора.

23 вересня встановлюватимуть скульптуру "Діалог", авторства Володимира Семківа, біля пам'ятника ЗУНР. Вона матиме вигляд двох великих стоп, які упродовж тижня "мандруватимуть" містом і "відвідуватимуть" різні монументи.

29 вересня – 3 жовтня – встановлення 13 гранітних скульптур із колекції міжнародного Канівського скульптурного симпозіуму фонду Юрія Сташківа "Червоне/Чорне". Ця подія відбуватиметься у Стрийському парку.

Перевезення старих, забутих у місті фрагментів скульптур минулого до Павільйону Спадщини на площі Петрушевича заплановано на 6 жовтня.

10 жовтня – у національному університеті "Львівська політехніка" (вул.Князя Романа) відбудеться відкриття виставки "Гліптотека". Це буде унікальний приклад співпраці міста, мистецтва та навчальних закладів. Спеціальні матеріали готували у співпраці з Миколою Бевзом, Олегом Рибчинським, а також куратором Павлом Гудімовим та мистецтвознавицею Діаною Клочко.

Робота Володимира Семківа "Побратими" / Фото видання ZAXID.NET

Навпроти оперного театру 15 жовтня відбудеться встановлення об'єкта "Бульбашка". Її створив Володимир Семків. Цікаво, що раніше на цьому місці були ідеологічні монументи від "Адольф Гітлеррінг" до пам'ятника Леніну.

17 жовтня до Львівського скансену привезуть роботи "Дідо" дизайн-студії Сергія Махна. Це буде переосмислення традиційної української кераміки у поєднанні з японською філософією.

29 жовтня відбудеться відкриття виставки "Час невігласів". Будь-яка молода людина віком від 16 до 35 років подати заявку, створити макет і взяти участь у виставці. Переможцю обіцяють можливість встановити наступного року свої скульптури у місті.

На вулиці Лесі Українки 30 жовтня встановлять скульптуру "Рука з двома великими пальцями" литовського скульптора Миколаса Саукоса. Рука символізує базовий інструмент комунікації, а два великі пальці – її неоднозначність.

У Стрийському парку з 30 жовтня по 6 листопада відбудеться встановлення скульптури Ярослава Мотики "Викрадення Європи". Також відбудеться вшанування представника львівської школи скульптури. Останню роботу Мотика зліпив у 2024-2025 роках у співпраці зі скульпторами Денисом Шиманським, Володимиром Семковим, Олексієм Абрамовим та ветеранами "Анброкен".

Один із варіантів скульптур Ярослава Мотики "Викрадення Європи" / Фото видання ZAXID.NET

31 жовтня відбудеться конференція партнерів та учасників "Скульптура у публічному просторі". Зустріч місцевої влади, українських і закордонних скульпторів, архітекторів має на меті обговорити та визначити якою має бути сучасна скульптура у публічному просторі.

Що відомо про інші виставки Ярослава Мотики у межах Львівського тижня скульптури 2025 "Діалоги"?