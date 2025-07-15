Музыкант сообщил, что его базовая военная подготовка (БЗВП) официально завершилась. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Никиты Ломакина.

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Я боялся измениться и потерять себя. И я изменился, но не потерял себя. Мне было сложно физически и морально, сложно держать свою психику в балансе. Но я все же доверился судьбе и людям,

– рассказал певец.

Ломакин признался, что его поддерживали собратья и инструкторы, все с пониманием отнеслись к его состоянию и учили не принимать все близко к сердцу. За время подготовки он изучал типы оружия и опасности, базовые тактики передвижения, стрельбы из автомата, использования укрытий, тактическую медицину, как работает РЭБ.

"Меня и моих побратимов учили выживать. Готовили к испытаниям, с которыми не герои не справятся. К сожалению, все это стало полезными навыками для настоящего и будущего", – заметил артист.



Никита Ломакин на БЗВП / Фото из инстаграма Никиты Ломакина

Никита Ломакин добавил, что теперь осознает, почему иногда военные и гражданские не до конца понимают друг друга. Однако он мечтает, чтобы все уважали друг друга и чувствовали настоящее единство.

Я мечтаю о мире, как и все, но теперь имею полное понимание, сколько нужно отдать общих сил за то, чтобы он наступил. Многие бригады без помощи волонтеров останутся уязвимыми на поле боя. Поэтому, нет времени на отдых, потому что враг не спит. Военным нужна бесконечная поддержка со всех сторон,

– подытожил певец.



Никита Ломакин на БЗВП / Фото из инстаграма Никиты Ломакина

Напомним, Никита Ломакин в начале июня впервые сообщил о мобилизации. Впоследствии певец признался о проблемах со здоровьем, которые возникли у него из-за стресса и изменения обстоятельств. Ломакин рассказывал о том, как его меняет служба, какие новые ценности у него появляются и как начался новый этап в его жизни.