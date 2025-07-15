Музикант повідомив, що його базова військова підготовка (БЗВП) офіційно завершилась. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Микити Ломакіна.

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Я боявся змінитися і втратити себе. І я змінився, але не втратив себе. Мені було складно фізично і морально, складно тримати свою психіку в балансі. Але я все ж довірився долі й людям,

– розповів співак.

Ломакін зізнався, що його підтримували побратими та інструктори, всі з розумінням поставилися до його стану та вчили не брати всього близько до серця. За час вишколу він вивчав типи зброї й небезпеки, базові тактики пересування, стрільби з автомата, використання укриттів, тактичну медицину, як працює РЕБ.

"Мене та моїх побратимів вчили виживати. Готували до випробувань, з якими не герої не впораються. На жаль, все це стало корисними навичками для сьогодення і майбутнього", – зауважив артист.



Микита Ломакін на БЗВП / Фото з інстаграму Микити Ломакіна

Микита Ломакін додав, що тепер усвідомлює, чому іноді військові та цивільні не до кінця розуміють одне одного. Однак він мріє, щоб усі поважали одне одного та відчували справжню єдність.

Я мрію про мир, як і всі, але тепер маю повне розуміння, скільки потрібно віддати спільних сил за те, щоб він настав. Багато бригад без допомоги волонтерів залишаться вразливими на полі бою. Тому, немає часу на відпочинок, бо ворог не спить. Військовим потрібна нескінченна підтримка з усіх сторін,

– підсумував співак.



Микита Ломакін на БЗВП / Фото з інстаграму Микити Ломакіна

Нагадаємо, Микита Ломакін на початку червня вперше повідомив про мобілізацію. Згодом співак зізнався про проблеми зі здоров'ям, які виникли у нього через стрес та зміну обставин. Ломакін розповідав про те, як його змінює служба, які нові цінності у нього з'являються та як розпочався новий етап у його житті.