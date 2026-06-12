В свое время Литвинова заявила, что Мартыновская "подсадила" ее на проекте "МастерШеф". В интервью Маше Ефросининой шеф-повар рассказала свою версию событий.

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Татьяна Литвинова пять лет была судьей реалити-шоу "МастерШеф": с 2013 по 2018. Затем на один сезон её заменила Елизавета Глинская, а впоследствии к команде присоединилась Ольга Мартыновская.

Когда Таня ушла из проекта и была Лиза Глинская, Таня сама говорила: "Почему Лиза? Лучше бы тебя взяли. Ты более универсальна, ты повар, а не кондитер",

– вспомнила Мартыновская.

Татьяна крестила дочь Ольги, женщины были близкими подругами. Во время беременности Верой Мартыновская работала фуд-продюсером на "МастерШеф", а кума тогда была судьей, поэтому поддерживала ее.

Таня покупала мне специальную обувь, находила мне врача, у которого рожать. Она была настоящим ангелом-хранителем, за что я ей очень благодарна,

– рассказала шеф-повар.

В одном из интервью Литвинова заявила, что кума за ее спиной проходила кастинг на судью реалити-шоу. Мартыновская вспомнила, что во время одного из сезонов у подруги была запланирована поездка в Новую Зеландию, которую она не могла отменить, поэтому команда проекта решила, что Ольга временно будет судьей.

Уже тогда, как я сейчас анализирую, руководство, мне кажется, прикинуло, что, возможно, потенциально я была бы интересна. Меня нарядили и поставили судьей, но Таня знала об этом. Она уехала в отпуск, вернулась и была на своем месте дальше. Я ушла рожать, снова работала фуд-продюсером,

– добавила она.

По словам Мартыновской, она никогда не думала о месте судьи, ведь не чувствовала себя комфортно в этой роли. Женщину устраивала работа фудпродюсера и статус победительницы "МастерШеф".

Когда Ольгу пригласили стать судьей проекта, она жила и работала в Париже. Женщина не собиралась покидать столицу Франции и хотела воспитывать там свою дочь.

Все произошло довольно случайно. Поэтому мне не по себе от того, что у Тани сложилась вот такая цепочка событий, в которую она верит и на которую она обижается, что я где-то за ее спиной уже вытеснила или подсадила ее,

– призналась Ольга.

Во время полномасштабного вторжения Мартыновская пыталась помириться с кумой. Шеф-повар приехала домой к Татьяне, но дверь открыла ее мама, ведь та спала.

Подруги поговорили, но впоследствии связь между ними снова прервалась. Литвинова перестала отвечать на сообщения и поздравлять с днем рождения куму и крестницу.

Я считаю, что не совсем правильно бегать и выпытывать, что случилось. Если у человека возникла какая-то проблема, обида, и она не хочет ее с тобой решать, то это ее проблема. Не чувствуя вины за собой, я не чувствую необходимости оправдываться,

– отметила Мартыновская.

Интервью с Ольгой Мартыновской: смотрите видео онлайн

С кем еще поссорилась Татьяна Литвинова?

Напомним,, ранее Татьяна Литвинова рассказывала о конфликте с Эктором Хименесом-Браво. Бывшая судья проекта "МастерШеф" призналась, что ей было сложно общаться с коллегой, ведь у него постоянно менялось настроение.

Сначала между Татьяной и Эктором были дружеские отношения, но впоследствии они ухудшились, в частности из-за того, что Хименес-Браво считается главным судьей реалити-шоу, поэтому продюсеры ориентировались на него.

Литвинова рассказала, что чувствовала негатив со стороны шеф-повара. Также женщине неприятно, что после увольнения из "МастерШеф" ее ни разу не пригласили туда в качестве гостя.