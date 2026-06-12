Свого часу Літвінова заявила, що Мартиновська "підсиділа" її на проєкті "МастеШеф". В інтерв'ю Маші Єфросиніній шеф-кухарка розповіла свою версію подій.

Не пропустіть "Кидала котів через кришу": Ольгу Мартиновську звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами

Тетяна Літвінова п'ять років була суддею реаліті-шоу "МастерШеф": з 2013 до 2018. Далі на один сезон її замінила Єлизавета Глінська, а згодом до команди долучилася Ольга Мартиновська.

Коли Таня пішла з проєкту і була Ліза Глінська, Таня сама говорила: "Чому Ліза? Краще б тебе взяли. Ти більш універсальна, ти кухар, а не кондитер",

– пригадала Мартиновська.

Тетяна хрестила доньку Ольги, жінки близько дружили. Під час вагітності Вірою Мартиновська працювала фудпродюсеркою на "МастерШеф", а кума тоді була суддею, тож підтримувала її.

Таня купувала мені спеціальне взуття, знаходила мені лікаря, в якого народжувати. Вона була таким ангелом-охоронцем насправді, за що я їй дуже вдячна,

– розповіла шеф-кухарка.

В одному з інтерв'ю Літвінова заявила, що кума за її спиною проходила кастинг на суддю реаліті-шоу. Мартиновська пригадала, що під час одного з сезонів у подруги була запланована поїздка в Нову Зеландію, яку вона не могла скасувати, тож команда проєкту вирішила, що Ольга тимчасово побуде суддею.

Уже тоді, як я зараз аналізую, керівництво, мені здається, прикинуло, що, можливо, потенційно я була б цікава. Мене нарядили й поставили суддею, але Таня знала про це. Вона поїхала у відпустку, повернулась і була на своєму місці далі. Я пішла народжувати, знову працювала фудпродюсером,

– додала вона.

За словами Мартиновської, вона ніколи не думала про місце судді, адже не почувалась комфортно в цій ролі. Жінку влаштовувала робота фудпродюсерки та статус переможниці "МастерШеф".

Коли Ольгу запросили стали суддею проєкту, вона жила й працювала в Парижі. Жінка не збиралася покидати столицю Франції й хотіла виховувати там свою доньку.

Усе сталося доволі випадково. Тому мені не добре від того, що в Танюші склався ось такий ланцюжок подій, в який вона вірить і на який вона ображається, що я десь за спиною її вже випихала чи підсиджувала,

– зізналась Ольга.

Під час повномасштабного вторгнення Мартиновська намагалася помиритися з кумою. Шеф-кухарка приїхала додому до Тетяни, але двері відчинила її мама, адже та спала.

Подруги поговорили, але згодом зв'язок між ними знову обірвався. Літвінова перестала відповідати на повідомлення й вітати з днем народження куму та похресницю.

Я вважаю, що не зовсім правильно бігати й випитувати, що сталося. Якщо в людини сталася якась проблема, образа, і вона не хоче її з тобою вирішити, то це її проблема. Не відчуваючи провини за собою, я не відчуваю потреби виправдовуватися,

– зазначила Мартиновська.

Інтерв'ю з Ольгою Мартиновською: дивіться відео онлайн

З ким ще посварилась Тетяна Літвінова?

Нагадаємо, раніше Тетяна Літвінова розповідала про конфлікт з Ектором Хіменесом-Браво. Екссуддя проєкту "МастеШеф" зізналась, що їй було складно спілкуватися з колегою, адже в нього постійно змінювався настрій.

Спершу між Тетяною та Ектором були дружині стосунки, але згодом погіршилися, зокрема через те, що Хіменес-Браво вважається головним суддею реаліті-шоу, тому продюсери орієнтувались на нього.

Літвінова розповіла, що відчувала негатив від шеф-кухаря. Також жінці неприємно, що після звільнення з "МастерШеф" її жодного разу не запросили туди як гостю.