В интервью Маше Ефросининой Мерзликина опровергла обвинения бывшего мужа. Пишет Show 24.
Ольга Мерзликина перечислила Виктору Розовому около 2 миллиона 670 тысяч гривен, которые остались на банке, где собирали средства на его реабилитацию. Модель рассказала, на что потратила остальные.
Средства шли на его реабилитацию, на все дополнительные медикаменты, о которых меня просили врачи. Да, было бесплатное лечение в "Феофании", но много было дополнительных расходов: нужно купить медикаменты, приборы. Мы искали как можно больше приборов, которые могли ему помочь,
– отметила Ольга.
По словам девушки, эти средства также пошли на кресло колесное, кресло для душа, оплачивалась работа с реабилитологами и массажистами. Она добавила, что два месяца Виктор находился в платном реабилитационном центре "Модрычи", что на Львовщине.
Средства тратились не только на его реабилитацию. Когда мы открывали банку, я писала, что средства на реабилитацию Виктора и помощь собратьям, которые его спасли. Наибольшую сумму мы сразу сбросить собратьям – это 1,5 миллиона,
– рассказала бывшая жена Розового.
Мерзликина добавила, что собратья Виктора потом также присылали запросы, на закрытие которых шли большие суммы. Девушка подчеркнула, что согласовывала этот вопрос с юмористом и он был не против.
Закрывались большие суммы. На собратьев ушло не 1,5 миллиона, а более 2 миллионов,
– добавила она.
После обвинения Виктора к Ольге обратился представитель Монобанка, которому она предоставила отчетность по использованию донатных средств. Модель заметила, что банк не имел никаких вопросов к ней.
Что этому предшествовало?
Виктор Розовый обратился к Ольге Мерзликиной с требованием предоставить финансовую отчетность по средствам, которые неравнодушные люди донатили на его реабилитацию.
Юмористу известно, что в первый день было собрано около 2 миллионов гривен, 1,5 миллиона из которых передали его собратьям. Уже через месяц сумма составляла 5 миллионов гривен.
"В конечном итоге банка была "разбита" на сумме 7 179 148 гривен. Что собрана именно такая сумма, я узнал уже после выхода моего интервью. До этого времени был искренне убежден, что собрано было около 5 миллионов гривен", – отметил Виктор.
Розовый требует, чтобы бывшая жена предоставила полную выписку счета и отчет расходов.