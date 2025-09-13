В интервью Маше Ефросининой Мерзликина опровергла обвинения бывшего мужа. Пишет Show 24.

Ольга Мерзликина перечислила Виктору Розовому около 2 миллиона 670 тысяч гривен, которые остались на банке, где собирали средства на его реабилитацию. Модель рассказала, на что потратила остальные.

Средства шли на его реабилитацию, на все дополнительные медикаменты, о которых меня просили врачи. Да, было бесплатное лечение в "Феофании", но много было дополнительных расходов: нужно купить медикаменты, приборы. Мы искали как можно больше приборов, которые могли ему помочь,

– отметила Ольга.

По словам девушки, эти средства также пошли на кресло колесное, кресло для душа, оплачивалась работа с реабилитологами и массажистами. Она добавила, что два месяца Виктор находился в платном реабилитационном центре "Модрычи", что на Львовщине.

Средства тратились не только на его реабилитацию. Когда мы открывали банку, я писала, что средства на реабилитацию Виктора и помощь собратьям, которые его спасли. Наибольшую сумму мы сразу сбросить собратьям – это 1,5 миллиона,

– рассказала бывшая жена Розового.

Мерзликина добавила, что собратья Виктора потом также присылали запросы, на закрытие которых шли большие суммы. Девушка подчеркнула, что согласовывала этот вопрос с юмористом и он был не против.

Закрывались большие суммы. На собратьев ушло не 1,5 миллиона, а более 2 миллионов,

– добавила она.

После обвинения Виктора к Ольге обратился представитель Монобанка, которому она предоставила отчетность по использованию донатных средств. Модель заметила, что банк не имел никаких вопросов к ней.

Что этому предшествовало?