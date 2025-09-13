В інтерв'ю Маші Єфросиніній Мерзлікіна спростувала звинувачення колишнього чоловіка. Пише Show 24.

Ольга Мерзлікіна перерахувала Віктору Розовому близько 2 мільйони 670 тисяч гривень, які залишились на банці, де збирали кошти на його реабілітацію. Модель розповіла, на що витратила решту.

Кошти йшли на його реабілітацію, на всі додаткові медикаменти, про які мене просили лікарі. Так, було безплатне лікування у "Феофанії", але багато було додаткових витрат: потрібно купити медикаменти, прилади. Ми шукали якнайбільше приладів, які могли йому допомогти,

– зазначила Ольга.

За словами дівчини, ці кошти також пішли на крісло колісне, крісло для душу, оплачувалася робота з реабілітологами й масажистами. Вона додала, що два місяці Віктор перебував у платному реабілітаційному центрі "Модричі", що на Львівщині.

Кошти витрачались не тільки на його реабілітацію. Коли ми відкривали банку, я писала, що кошти на реабілітацію Віктора і допомогу побратимам, які його врятували. Найбільшу суму ми відразу скинути побратимам – це 1,5 мільйона,

– розповіла колишня дружина Розового.

Мерзлікіна додала, що побратими Віктора потім також надсилали запити, на закриття яких йшли великі суми. Дівчина наголосила, що узгоджувала це питання з гумористом і він був не проти.

Закривалися великі суми. На побратимів пішло не 1,5 мільйона, а понад 2 мільйони,

– додала вона.

Після звинувачення Віктора до Ольги звернувся представник Монобанку, якому вона надала звітність щодо використання донатних коштів. Модель зауважила, що банк не мав жодних питань до неї.

Монобанк попросив в Ольги звітність / Скриншот з відео Маші Єфросиніної

Монобанк не має претензій до Ольги / Скриншот з відео Маші Єфросиніної

Інтерв'ю з Ольгою Мерзлікіною: дивіться відео онлайн

Що цьому передувало?