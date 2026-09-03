Сначала артистка показывала подписчикам в инстаграме свои изнурительные тренировки в спортзале, а затем продемонстрировала их великолепный результат. Певица стала звездной гостьей показа новой коллекции Кати Сильченко и ее бренда The Coat, который прошел в Национальной опере Украины в рамках Недели моды.

Для светского выхода Полякова выбрала чрезвычайно смелый и соблазнительный образ, который приковал к ней все взгляды. Звезда появилась в глубоком бордовом наряде, что состоял из миниатюрного топа и длинной облегающей макси-юбки с экстремальными вырезами на талии. Образ дополнили полупрозрачные высокие перчатки в тон.

Оля Полякова / фото из инстаграма

Такй крій ідеально підкреслив непревзойденну фігуру 47-летньої артистки. На фотографиях с лестницы Оперы прекрасно виден ее плоский живот, стальной пресс и изящные изгибы тела. Полякова выглядит максимально подтянутой, грациозной и молодой, доказывая, что регулярные тренировки приносят фантастические результаты.

Свой роскошный наряд знаменитость дополнила люксовым аксессуаром – культовой сумкой Hermes Kelly насыщенного винного оттенка, которую она кокетливо поставила на мраморную лестницу. Эта модель является символом настоящей роскоши и статуса.

Оля Полякова / фото из инстаграма

Получить ее в официальном бутике крайне сложно, а цена на такую сумку начинается в среднем от 10 тысяч долларов и может легко достигать 30–40 тысяч долларов (более 1,2 миллиона гривен), в зависимости от размера и эксклюзивности кожи.

Недавно Оля Полякова попала в аварию и уже прокомментировала слухи о том, был ли инцидент инсценирован.