Спочатку артистка показувала підписникам в інстаграмі свої виснажливі тренування в спортзалі, а згодом продемонструвала їхній розкішний результат. Співачка стала зірковою гостею показу нової колекції Каті Сільченко та її бренду The Coat, який відгримів у Національній опері України в рамках Тижня моди.

Для світського виходу Полякова обрала надзвичайно сміливий та звабливий образ, який прикував до неї всі погляди. Зірка з'явилася у глибокому бордовому вбранні, що складалося з мініатюрного топу та довгої обтислої максіспідниці з екстремальними вирізами на талії. Образ доповнили напівпрозорі високі рукавички в тон.

Оля Полякова / фото з інстаграму

Такий крій ідеально підкреслив неперевершену фігуру 47-річної артистки. На фотографіях зі сходів Опери чудово видно її плаский живіт, сталевий прес та витончені вигини тіла. Полякова має максимально підтягнутий, граціозний та молодий вигляд, доводячи, що регулярні тренування дають фантастичні плоди.

Свій розкішний аутфіт знаменитість доповнила люксовим аксесуаром – культовою сумкою Hermes Kelly насиченого винного відтінку, яку вона кокетливо поставила на мармурові сходи. Ця модель є показником справжньої розкоші та статусу.

Оля Полякова / фото з інстаграму

Отримати її в офіційному бутику вкрай складно, а ціна на таку сумку стартує в середньому від 10 тисяч доларів і може легко сягати 30-40 тисяч доларів (понад 1,2 мільйона гривень), залежно від розміру та ексклюзивності шкіри.

Нещодавно Оля Полякова потрапила в аварію і вже прокоментувала чутки, чи замовним був інцидент.



