Актеры после церемонии Оскара развлекались под русскую музыку. В сеть попало видео с вечеринки, пишет 24 Канал со ссылкой на Slay Music.

В ролике видно, как звезды танцуют под трек "All The Things She Said". Это англоязычная песня российской группы "t.A.T.u" ("Тату").

В частности, в видео попали россияне – Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Они развлекались и снимали вечеринку на камеру.

Российские песни на афтепати Оскара: видео

Пользователи в комментариях отмечают, что эта вечеринка могла касаться только команды Neon – компании производства кино, которая и работала над фильмом "Анора".

"Анора" на Оскаре-2025