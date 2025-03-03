Актеры после церемонии Оскара развлекались под русскую музыку. В сеть попало видео с вечеринки, пишет 24 Канал со ссылкой на Slay Music.
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В ролике видно, как звезды танцуют под трек "All The Things She Said". Это англоязычная песня российской группы "t.A.T.u" ("Тату").
В частности, в видео попали россияне – Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Они развлекались и снимали вечеринку на камеру.
Российские песни на афтепати Оскара: видео
Пользователи в комментариях отмечают, что эта вечеринка могла касаться только команды Neon – компании производства кино, которая и работала над фильмом "Анора".
"Анора" на Оскаре-2025
- Американский фильм о российских мигрантах и с российскими актерами получил Оскар в главных категориях – "Лучший фильм", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж", "Лучшая режиссура", а Майки Мэдисон получила статуэтку за "Лучшая женская роль". Американская киноакадемия этим продемонстрировала тотальное игнорирование войны, русофилию и толерирование страны-агрессора.
- Юрий Борисов – российский актер-путинист, которого номинировали на Оскар, не получил награды. Его обогнал Киран Калкин.