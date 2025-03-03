Актори після церемонії Оскара розважалися під російську музику. В мережу потрапило відео з вечірки, пише 24 Канал з посиланням на Slay Music.
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У ролику видно, як зірки танцюють під трек "All The Things She Said". Це англомовна пісня російського гурту "t.A.T.u" ("Тату").
Зокрема, у відео потрапили росіяни – Юрій Борисов та Марк Ейдельштейн. Вони розважалися та знімали вечірку на камеру.
Російські пісні на афтепаті Оскара: відео
Користувачі у коментарях зазначають, що ця вечірка могла стосуватись лише команди Neon – компанії виробництва кіно, яка й працювала над фільмом "Анора".
"Анора" на Оскарі-2025
- Американський фільм про російських мігрантів та з російськими акторами отримав Оскара в головних категоріях – "Найкращий фільм", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж", "Найкраща режисура", а Майкі Медісон здобула статуетку за "Найкращу жіночу роль". Американська кіноакадемія цим продемонструвала тотальне ігнорування війни, русофілію та толерування країни-агресора.
- Юрій Борисов – російський актор-путініст, якого номінували на Оскар, не отримав нагороди. Його обігнав Кіран Калкін.