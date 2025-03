Актори після церемонії Оскара розважалися під російську музику. В мережу потрапило відео з вечірки, пише 24 Канал з посиланням на Slay Music.

До теми Не засоромив, а возвеличив: Роберт Дауні-молодший на Оскарі розхвалив путініста Юру Борисова

У ролику видно, як зірки танцюють під трек "All The Things She Said". Це англомовна пісня російського гурту "t.A.T.u" ("Тату").

Зокрема, у відео потрапили росіяни – Юрій Борисов та Марк Ейдельштейн. Вони розважалися та знімали вечірку на камеру.

Російські пісні на афтепаті Оскара: відео

Користувачі у коментарях зазначають, що ця вечірка могла стосуватись лише команди Neon – компанії виробництва кіно, яка й працювала над фільмом "Анора".

"Анора" на Оскарі-2025