Известно, что молодожены устроили скромное торжество, а среди приглашенных был особый гость – их пес Грег, которому досталась почетная роль "лучшего мальчика". Пара опубликовала фото со свадьбы в инстаграме.

Весли выбрал темный костюм, который подчеркнул светлой рубашкой и галстуком, а невеста отдала предпочтение лаконичному образу. Натали надела белое платье прямого кроя, а образ дополняли туфли на низком каблуке. Волосы она оставила распущенными, а вот от свадебной фаты отказалась. Интересно, что у невесты даже не было букета.

Пара опубликовала скромные фото с церемонии, а почти на всех кадрах присутствует их пес. Церемония бракосочетания проходила на свежем воздухе под пальмами.

Пол Уэсли и Натали Кукенбург поженились / Фото из инстаграма

Неизвестно, были ли среди гостей друзья актера по съемочной площадке сериала "Дневники вампира". Супруги не сообщили никаких подробностей.

Напомним, что Пол сделал Натали предложение в прошлом году во время отдыха в Тоскане. Мужчина подарил ей обручальное кольцо с большим бриллиантом.

С кем женился Пол Уэсли в прошлом

В 2011 году знаменитость впервые вступил в брак с Тори ДеВитто. Однако этот союз продлился всего два года.

С 2013 по 2017 год Пол встречался с Фиби Тонкин, сыгравшей в спин-оффе "Первородные". Но и эти отношения не сложились, а сама актриса вышла замуж в прошлом году.

А вот второй женой Уэсли стала Инес Де Рамон в 2019 году. В 2022 году супруги развелись и почти сразу нашли себе новых вторых половинок. К слову, Инес сейчас встречается с Брэдом Питтом.

А пока кто-то из звезд "Дневников вампира" налаживает личную жизнь, другие становятся родителями – актриса Кэндис Кинг, сыгравшая роль Кэролайн, недавно в третий раз стала мамой.